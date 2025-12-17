奇奇怪怪真可愛！KlassiC.首聯名aespa、Newjeans愛牌，梳子、迴紋針都戴上臉

台灣流行眼鏡品牌KlassiC.近年話題聯名不斷，繼與BABY MILO®、《膽大黨》的合作之後，此次攜手以「融化」與「流動感」受到不少日韓明星們喜愛票的新銳設計師配飾品牌mEltEd potato攜手，推出一系列充滿奇趣、可愛、又有工藝細節的聯名眼鏡與配件系列，從迴紋針到梳子，各種我們再熟悉不過的日常小物，都成了可以戴上臉的眼鏡。

KlassiC.聯名mEltEd potato：荒唐可愛的新時髦

KlassiC.與mEltEd potato的合作可以說非常有Gen Z世代的特色，從系列的主視覺中就能窺見一二，在由mEltEd potato主理人Amber親自入鏡詮釋的形象照片中，結合Y2K的復古與前衛風格，一種日常中的荒謬感讓這個系列更讓人好奇。

聯名系列眼鏡以「將日常物件轉化為怪奇造型」為設計軸心，推出包括太陽眼鏡、髮夾、吊飾等多款單品。

日、韓、歐美名人愛用中

mEltEd potato之所以能在時尚圈迅速竄紅，最大的原因就在於它吸睛的設計深受名人青睞，NewJeans、水原希子、CL、Gigi Hadid、Doja Cat、aespa Giselle等名人們都曾佩戴品牌飾品上鏡，成為名人造型中的亮眼元素。

3款聯名單品推薦

迴紋針墨鏡

以迴紋針彈簧結構打造鏡腿，金屬線條創造立體線條感，貓眼輪廓搭配淺橘鏡片，前衛又柔美，細節裡暗藏幽默，是整個系列最有話題的款式。

梳子眼鏡

將日常看到的扁梳放大梳齒比例變成鏡腳，視覺吸睛卻仍保留可日常駕馭的圓潤琥珀框，推出墨鏡與抗藍光版本，造型與實用性兼具！

眉框墨鏡

以俐落眉框線條搭配金屬結構，鏡腿上飾有聯名限定「櫻桃怪」造型細節，為極簡造型注入幽默可愛的亮點。

聯名限定周邊也很值得入手，除了每副眼鏡都特別配有眼罩設計收納袋，手工櫻桃怪吊飾、眼鏡髮夾也都很可愛。

KlassiC.與mEltEd potato首度聯名的奇奇怪怪，都會在配戴上身後成為你的可可愛愛，也很適合年末充滿歡樂與派對打扮的季節。





