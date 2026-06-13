奇威迎50週年拚轉型 (圖)

出道超過24年、曾演出《新兵日記》等戲劇的演員傅子純，近日剛從印尼峇里島度假返台，7日下午16時許因「急性血癌」病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲。突如其來的消息讓親友、粉絲不敢置信。今天13日傅子純頭七，演過他媽媽的蔡燦得也發文感謝他，「謝謝你對我那麼好，真的是很好很好。願你帶著大家的祝福，去更好的地方。真的是很捨不得你，我特別的朋友。」蔡維歆

三立新聞網 setn.com ・ 34 分鐘前 ・ 發表留言