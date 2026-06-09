奇威重返百貨與Shopping Mall！ALC & J 9月登場，總座李維彬：全年力拚雙位數成長，線上占比目標衝30%

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本土女裝品牌奇威集團迎接50週年，不只開出全台首間Keywear Garden，也同步啟動通路再平衡。奇威集團總經理李維彬今（9）日表示，奇威今年重要任務之一，是重返百貨公司與Shopping Mall通路，並將以「ALC & J」作為新的通路品牌，預計9月啟動布局，藉此串聯1977、MIXART、奇威與人寵親子等不同商品線，擴大客群與消費場景。

李維彬坦言，奇威到2025年才真正跨足電子商務，「其實已經慢了」，但既然開始就不能再晚。他指出，去年奇威集團交出雙位數成長成績，今年1月1日至5月31日，即使整體零售環境辛苦，集團仍維持雙位數成長。接下來，奇威將持續推動電子商務、百貨通路、Shopping Mall、電視購物與實體門市整合，全年力拚延續雙位數成長動能。

電商起步晚，但奇威加速補課

李維彬受訪時直言，若從整體零售產業發展來看，OMO、線上導流線下與CRM會員經營早在多年前就已成為趨勢，奇威此時才加速電子商務布局，時間點並不算早。「坦白說，2025年才跨足電子商務，其實已經慢了。」他說，既然起步較晚，接下來就必須用更快速度補上。

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他指出，奇威去年開始強化電子商務後，已對營運帶來明顯助益，去年集團整體營收達雙位數成長，今年前5個月也持續維持雙位數成長。他認為，這代表奇威原本累積的品牌基礎、商品能力與會員關係，若能透過新通路放大，仍有機會轉化為新的成長動能。

目前奇威電商布局包括momo、Yahoo、PChome等平台，並評估與Coupang合作。李維彬表示，不同平台的客群、消費習慣與操作邏輯都不一樣，電商不能只是把實體門市商品搬到線上，而是必須重新思考價格帶、商品組合、流量投放與轉換率。

線上占比目標衝 30% ，降低對門市依賴

李維彬透露，目前奇威線上營收占比約8%，線下仍占92%，但今年希望將線上占比拉高到30%。從較長期的理想配置來看，他希望實體與虛擬通路能形成約70%比30%的結構；而在實體通路中，百貨公司占比至少達20%至25%，傳統門市比重則降至50%至45%。

他指出，過去奇威高度仰賴實體門市，這是品牌長期累積熟客關係的優勢，但也讓營運容易受到天氣、人流與商圈變化影響。若電商、百貨、Shopping Mall、電視購物與門市能夠形成多通路組合，企業營收結構會更安全。

「轉型是必然，通路的分開也是必然。」李維彬表示，現在所有零售企業都在思考如何開出更多賽道，原本擅長電商的品牌想做實體，原本實體強的品牌也必須做電商。對奇威來說，通路開得越多，對商業行為就是加分，關鍵在於不同通路提供不同商品與不同消費體驗。

ALC & J 9 月登場，奇威用新通路品牌重返百貨

除了電商，奇威今年更重要的通路轉型，是重返百貨公司與Shopping Mall。李維彬表示，全台傳統商圈持續萎縮，但百貨與Shopping Mall仍在擴張，包含近年新開大型購物中心，以及未來台北雙子星等開發案，都顯示消費者對全客群、複合式、可停車、可用餐、可休閒的消費場域需求正在提高。

不過，奇威並非直接以原本Keywear品牌進入百貨，而是以「ALC & J」作為新的通路品牌。李維彬說，ALC & J將作為Channel Name，裡面整合1977、MIXART、奇威與人寵親子等商品線，對應不同年齡層與生活型態。他也提到，這個名稱源自副董事長Alice與董事長James，背後仍屬於奇威集團，但以新的通路形象進入百貨與Shopping Mall。

依據李維彬說法，ALC & J預計9月啟動布局，目標據點包含台北南西商圈、新北中和環球、Mega City、台中LaLaport與台南西門等百貨與商場通路。奇威希望透過ALC & J，讓18歲到25歲消費者可以找到1977，25歲到45歲消費者可以接觸MIXART，45歲以上客群則仍可銜接奇威，並加入人寵親子商品，形成更完整的全客群布局。

奇威花園同步展店，從門市變生活服務空間

在實體通路方面，奇威也將以Keywear Garden作為另一條轉型線。林口首店開出後，李維彬表示，接下來規劃在台北博愛特區、台中與高雄開出新店，希望今年能開出4家奇威花園。相較於傳統女裝門市，奇威花園更偏向生活服務空間，結合女裝、人寵親子、寵物剛需、生活選品與咖啡輕食，希望延長消費者停留時間，也增加品牌與顧客之間的接觸頻率。

這種展店模式也呼應奇威官方提出的多元經營策略。迎向50週年，奇威集團除了Keywear奇威名品，也發展家庭生活概念品牌ALC & J，以及MIXART、1977、HAHAHOUSE等品牌與通路，試圖滿足不同世代與生活型態消費者需求。

奇威花園林口旗艦店以女性服飾為核心，並導入人寵親子裝、寵物食品與生活用品。（奇威提供）

OMO 不是口號，會員、點數與購物金都要打通

在多通路布局之外，李維彬也強調，奇威接下來必須把實體與虛擬通路的消費體驗串在一起。他將OMO分為「人的OMO」與「貨的OMO」，其中人的OMO指的是CRM統合，讓消費者無論在實體或虛擬通路購買，會員點數都能自動累計，購物金也可自由選擇在線上或線下使用。

他認為，奇威首先要打通的是人的OMO，因為會員經營是零售轉型的基礎。當消費者在門市、官網與電商平台的行為可以被整合，品牌才有機會更精準理解消費需求，並將不同通路從彼此分散的銷售點，整合成完整的顧客經營系統。

對奇威而言，重返百貨與Shopping Mall、拉高線上占比、展開Keywear Garden複合式門市，並不是單一通路調整，而是面對下一個50年所做的營運結構重整。李維彬說，本土企業要跨向下一個50年，最重要的就是通路多元化。這也是奇威在50週年之際，從傳統女裝品牌走向多品牌、多通路與生活服務平台的關鍵一步。

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