奇威集團50週年啟動轉型 百坪旗艦店開幕、拚電商占比4成

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（右至左）奇威集團副董張麗惠、董事長何博文、總經理李維彬共同迎接奇威創立50週年。（圖／林榮芳攝）

深耕台灣女性服飾市場近50年的奇威集團，迎來品牌發展重要轉折點。今年除積極推動電商布局、目標將線上營收占比提升至４成外，也於新北市林口打造全台首間複合式旗艦店「Keywear Garden」，象徵從傳統服飾零售邁向全通路與生活風格經營的關鍵一步。

「Keywear Garden」林口旗艦店今（９）日正式開幕，該店占地近百坪、規劃２層樓空間，以女裝為核心，延伸至人寵親子裝、寵物食品與生活用品，並導入東笙鞋履、京美機能商品與自有品牌HANA HANA等選品，同時結合咖啡輕飲與植栽空間，打造具停留性的消費場域，強化體驗式零售。

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白手起家、一手打造奇威品牌的董事長何博文表示，過去消費者認識奇威始於服裝，但隨著生活型態轉變，「現在賣的不只是衣服，而是一種生活方式」，Keywear Garden正是品牌策略升級的具體呈現。

事實上，在台灣核心商圈中，奇威長期盤據三角窗店面，儘管年輕客層能見度不高，卻能穩定展店，其關鍵在於高度精準且忠誠的客群結構。

奇威集團於林口打造全台首間「奇威花園 Keywear Garden」旗艦店，佔地近百坪，規劃２層樓複合式生活空間，象徵品牌發展的重要里程碑。（圖／奇威集團提供）

根據奇威內部數據，目前約85%營收來自VIP會員，多為五、六年級生，具備穩定收入與消費能力，包括教師、公務員等族群。該客群重視專業形象與服裝質感，對價格敏感度相對較低，品牌單價約落在4000至6000元區間，仍具穩定支撐力。

奇威副董事長張麗惠表示，為強化會員黏著度，奇威長期經營高互動關係，包括品牌日、主題茶會及節慶活動，並導入VIP專屬精洗服務，採用德國設備與蒸氣洗滌技術，降低布料損耗，此類「服務型附加價值」成為提升回購率的關鍵。

在通路布局上，奇威過去以實體門市為主，近年則積極補強數位能力，去年底延攬具電商背景的總經理李維彬，重建電商體系，目前線上營收占比已從０提升至約１成，未來目標提升至４成，並同時透過OMO整合實體門市、官網、電商平台與會員服務，深化顧客體驗與會員經營，持續提升品牌競爭力。

李維彬指出，2025全年及2026年前５個月，營收均維持雙位數成長，顯示品牌在消費結構轉變下仍具韌性。未來新展店將以Keywear Garden為雛型，持續擴大「商品＋服務＋空間」的複合經營模式，並從單一服飾品牌，到橫跨生活選品、寵物與家庭市場，邁向下一個50年。

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