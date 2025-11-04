奇威集團HAHA HOUSE寵物館 插旗天母生活圈

近幾年隨著少子化與家庭型態轉變，飼主對毛小孩的關愛日益升級，毛小孩在家庭中的地位大幅提升，飼養關係也從「照顧」昇華為「陪伴」。為了回應現代飼主對毛小孩在食、衣、住、行各面向的細膩需求，並提供更精緻、無負擔的生活享受，奇威集團旗下寵物精品館HAHA HOUSE以溫暖、細膩與創新理念打造天母精品生活圈的新亮點，於日昨正式於台北市天母蘭雅商圈開幕，推出全新「人寵同步」二代店服務，讓主人與毛小孩共享美好生活體驗。

奇威集團董事長何博文在致詞中表示：「集團自創立以來，透過多元化經營拓展事業版圖，無論事業、行銷、通路或產品，都秉持『服務、分享、永續』的企業精神，以及創新理念，連結各項生活領域，讓奇威品牌不只是商品，更是消費者日常生活的夥伴。」

HAHA HOUSE作為集團旗下寵物精品館，即是落實董事長理念的實際表現，結合精品女裝底蘊、研發能力與創新服務，回應現代消費者對毛小孩的全方位需求。董事長也提到，目前集團正著手規劃不同的購物體驗概念，包括即將推出的「奇威花園」，將讓消費者感受到更多元、精緻的品牌生活風格。

奇威集團總經理李維彬在記者會現場表示：「奇威集團創立48年來，仰賴商圈消費者的支持與肯定，才有今天集團的根基與發展面貌。隨著消費者購物習慣改變與景氣挑戰，奇威集團與旗下奇威名品、HAHA HOUSE，將秉持過往的『滿心服務』與『創新理念』，並於明年開展全台六都一線百貨的轉型計畫，帶給消費者超越既有印象，滿足目標新客群的期待。

HAHA HOUSE天母概念館融入潮流元素與文青風格，巧妙結合咖啡廳與寵物洗沐專區。飼主在等待毛小孩美容的過程中，也能享受一段靜謐的咖啡時光。現場陳列各式精品寵物商品，顛覆傳統寵物門市印象，打造主人與毛孩共享的精品生活空間。