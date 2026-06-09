奇威50週年推全台首間Keywear Garden！林口百坪旗艦店登場，從女裝走向生活服務品牌
迎接創立50週年，本土女裝品牌奇威集團啟動新一輪轉型。奇威今（9）日宣布，於新北市林口打造全台首間「奇威花園Keywear Garden」旗艦店，將傳統服飾門市延伸為結合女裝、人寵親子、生活選品與咖啡輕飲的複合式生活空間，也象徵奇威從服裝品牌走向生活服務品牌，為下一個50年尋找新的成長模式。
奇威集團董事長何博文表示，「50年是一個新的開始。過去大家認識奇威，是從服裝開始；但現在消費者需要的，已經不只是一件衣服，而是更完整的生活體驗。」他指出，奇威花園的誕生，正是奇威從服裝走向生活服務品牌的重要實踐，也象徵品牌迎向下一個50年的全新起點。
從太原路一間店做起，何博文：奇威初心是服務與分享
今日餐敘中，何博文回顧奇威50年歷程時提到，奇威是從太原路一間店開始做起，最初的想法就是「服務」與「分享」。他說，若服務與分享能夠不斷循環，企業才有機會走向永續，這也是奇威50年來沒有改變的初心。
何博文表示，過去奇威的核心是服裝，但隨著消費者生活需求改變，企業必須思考如何把服務範圍擴大。他以奇威花園為例指出，這不只是新門市開幕，而是把原本圍繞服飾的服務，進一步延伸到生活起居、寵物陪伴與日常體驗。
「50年來，這個初心到現在沒有變，只是要把服務擴大。」何博文說，奇威先前已投入寵物生活相關布局，這次再以奇威花園呈現新的門市型態，背後都是同一個方向：讓消費者在服裝之外，也能透過品牌獲得更完整的生活服務。
他也提到，奇威現階段推動「四個多元」，包括事業多元、商品多元、通路多元與行銷多元。除了原本的服裝事業，未來也會持續擴展美妝、健康、生活與其他品牌，藉此支撐集團下一階段發展。
林口旗艦店近百坪，導入女裝、人寵親子與咖啡輕飲
根據奇威規劃，全台首間Keywear Garden位於新北市林口區文化三路一段，旗艦店占地近百坪，規劃為兩層樓複合式生活空間。不同於過去以女裝陳列與銷售為主的門市，林口旗艦店以女性服飾為核心，並導入人寵親子裝、寵物食品與生活用品，同時集結東笙鞋履、京美機能健康商品，以及奇威自有生活品牌HANA HANA等跨界選品。
在商品之外，奇威花園也導入自然植栽、開放式休憩空間與咖啡輕飲服務，希望提高消費者停留時間，把門市從單純購物場域，轉為可以休息、交流與體驗生活風格的空間。
奇威將Keywear Garden定位為「女性第三心靈空間」，希望在家庭與工作之外，打造一處讓女性放鬆身心、分享交流、感受生活美好的場域。換言之，奇威試圖把傳統女裝門市重新定義為生活服務入口，從單次購衣需求，延伸到穿搭、美感、健康、人寵陪伴與日常休閒。
李維彬：每個關鍵時刻都要轉型，下一個50年肯定有
奇威集團總經理李維彬今日也表示，奇威50年得來不易，能夠一路走到現在，關鍵在於每一個重要時點都做了轉型與對的投資。他也回應何博文對第二個50年的期待說，「董事長剛剛問有沒有下一個50年，董事長，肯定有，我跟您保證肯定有。」
李維彬指出，奇威花園想提供給消費者的是「愛生活、愛自己」的空間，因此店內不只規劃女裝，也納入咖啡輕食、休息空間、寵物與親子裝，以及毛小孩日常所需的貓砂、飼料等剛需商品。他表示，奇威希望透過沉浸式、體驗式消費，讓消費者不只是走進門市買衣服，而是把奇威花園視為日常生活的一部分。
李維彬也提到，林口是奇威花園第一家店，後續還將規劃展店，包含台北博愛特區、台中與高雄等地，期望讓這種複合式生活空間走向更多城市與消費者。
從衣櫥走進日常，奇威下一步押注生活服務
官方新聞稿中，李維彬也指出，「真正被需要的品牌，是能陪伴生活的品牌。未來奇威將持續從女性需求出發，串聯時尚、健康、生活與陪伴，提供更完整的服務體驗，讓品牌不只存在於衣櫥，更走進消費者的日常生活。」
這句話也點出奇威此次轉型的核心。對一個深耕台灣女性市場近50年的本土服飾品牌而言，單靠原有門市與服裝商品，已不足以應對消費者生活型態與購物習慣的變化。從Keywear Garden開始，奇威正嘗試把服裝、寵物、生活選品、健康商品與空間體驗整合在同一個場域，讓品牌角色從「賣衣服」轉向「陪伴生活」。
面對下一個50年，奇威不再只用服飾定義品牌，而是以生活服務、通路多元與會員經營作為轉型主軸。林口Keywear Garden因此不只是50週年的紀念門市，更像是奇威重新測試品牌定位、消費場景與成長模式的第一個實驗場。
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