奇岩室內樂團辦慈善音樂會 日製琴師出借海嘯提琴

（中央社記者趙靜瑜台北6日電）奇岩室內樂團籌辦「奇蹟一本松 2」慈善音樂會，邀請日本製琴師中澤宗幸訪台，帶來以日本311大地震後的漂流木和廢棄木頭製作的4把「海嘯提琴」參與演出。

根據奇岩室內樂團發布的新聞資料，「奇蹟一本松」名稱源自日本311大地震後的故事，當年海嘯席捲沿岸，原本7萬棵松樹的海濱僅存1棵孤松倖存，被日本視為象徵希望與堅韌的「奇蹟之松」。

中澤宗幸以此為靈感，發起「千曲心繫串情誼」音樂接力活動，邀請世界各地音樂家輪流以同一把琴演奏，傳遞不向災難低頭的信念。15年來，已有近800名音樂家參與，其中包括時為日本皇太子的德仁以及大提琴家馬友友等國際名人，成為跨越國界的公益音樂行動。

這次來台演出，將由中澤宗幸妻子也是日本小提琴家中澤裕子與奇岩室內樂團攜手演出，並為2024年0403花東大地震、2025年花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害的災後重建募款。

奇岩室內樂團表示，這次邀請中澤裕子和奇岩室內樂團演出兩場義演，希望以音樂為媒介，讓社會大眾重新思考防災意識與環境永續的重要性，款項將捐給台灣芒草心慈善協會、台灣樂作創益協會等機構。

「奇蹟一本松 2」慈善音樂會將於2月27日在台中921地震教育園區、車籠埔斷層園區，演出韋瓦第「四季」小提琴協奏曲弦樂四重奏版本；3月1日在台北松菸誠品表演廳帶來莫札特「小中提琴交響協奏曲」、海頓「第2號大提琴協奏曲」及韋瓦第「四季」小提琴協奏曲弦樂四重奏版本。（編輯：張雅淨）1150206