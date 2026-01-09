





奇幻大津回歸! 2026夜之覺旅，2月點亮大津瀑布！



【旅遊經 洪書瑱報導】



「奇幻大津」於2024年農曆年初首次辦理時深獲好評，獲得迴響，無奈前(2024)年10月間颱風侵襲，導致大津步道嚴重受損，為確保民眾安全與場域修復品質，去年活動忍痛停辦一年。期間不只高樹鄉親關注詢問，官網及臉書也有不少新世代網紅及網友敲碗期待回歸，顯見「奇幻大津」已累積相當的關注度，而現在有好消息傳來，2026「奇幻大津」光影沉浸式體驗強勢回歸，將於2月3日至3月4日，每晚5時至9時於高樹大津瀑布登場，活動期間適逢農曆春節，非常適合民眾春節假期安排。提醒欲前往的民眾，相關購買將於12日(一)起，在 ibon 售票系統正式開賣，藉時民眾能走入夜色森林，展開一場結合自然、藝術與感官體驗的沉浸式夢幻旅程。







2026奇幻大津以「夜之覺旅 Journey In the Night」為核心概念，將熟悉的自然場域轉化為充滿想像力的夜間舞台。夜幕低垂之際，森林、瀑布與光影層層交織，引領觀眾以不同節奏與視角，重新感受土地的美麗與溫度，喚醒對自然的感知與內在想像。



屏東縣文化處表示，「奇幻大津」於2024年首次舉辦即深獲好評，融入在地文化與產業特色，透過奇幻光影裝置的互動變化，成功形塑屏北地區具代表性的夜間文化觀光品牌，為地方觀光注入嶄新想像。而目前大津步道經過長時間整建與生態復原，活動終於在今年春節期間重新登場，延續前次活動的加持，帶動高樹蜜棗銷量成長，今年則推廣在地芋頭產業，盼持續為地方創造經濟效益。



由於場地，每日均規定限定人數入場，活動採「購票制」，每日限量1000人入場，線上800人、現場200人，每半小時一梯，共8梯次。凡完成購票並入場，即可獲得三款活動限量專屬好禮，包括：馬年限定獨角獸發光頭飾、奇幻大津紀念明信片，以及高樹農會水芋酥片「奇幻大津限定版」，送完為止，也為自己的夜之旅程留下專屬紀念。提醒民眾，活動期間每週一公休，並於春節期間2月15日（小年夜）至2月17日（初一）暫停開放。另外規劃2月3日至2月5日「高樹鄉民搶先看」，在地鄉親有機會優先體驗。





「奇幻大津」不僅是一場夜間藝術活動，更是一趟重新認識自然與土地的旅程，歡迎全國民眾把握售票時程，提早規劃行程，走進夜色中的大津瀑布，感受專屬於屏東山林的奇幻光景。相關訊息可至(https://www.dajin-fantasy.com.tw/)查詢！



以上示意圖為：屏東縣政府文化處提供