奇幻大津步道修復 2／3點亮瀑布

於屏東縣高樹鄉大津瀑布舉辦的「奇幻大津」光影沉浸體驗活動，首辦就吸引不少民眾前往朝聖，去年因颱風重創當地步道而停辦一年，隨著步道修復完成，屏東縣政府文化處9日宣布今年強勢回歸，於2月3日至3月4日每晚5時至9時盛大登場。

大津瀑布也稱為阿烏瀑布、尾寮瀑布或新豐瀑布，瀑水緊依瀑壁垂直傾洩而下，氣勢壯闊，入口位於高樹鄉新豐村沿山公路2K處。屏縣府在民國113年農曆新年首次舉辦「奇幻大津」，活動融入在地文化與產業特色，透過奇幻光影裝置的互動變化，彷彿整座森林在黑暗中輕聲說話，一登場即獲好評。

文化處表示，113年10月間颱風侵襲，導致大津步道嚴重受損，為確保民眾安全及場域修復品質，縣府114年停辦一年，期間不少鄉親、網友都敲碗期待回歸。在整建與生態復原後，今年春節期間將重新登場，延續前次活動帶動高樹蜜棗銷量成長，今年則推廣在地芋頭產業，持續為地方創造經濟效益。

文化處指出，2026奇幻大津以「夜之覺旅 Journey In the Night」為核心概念，將熟悉的自然場域轉化為充滿想像力的夜間舞台。從入口處到大津瀑布共有10站不同意象，當夜幕低垂之際，森林、瀑布與光影層層交織，引領觀眾以不同節奏與視角，展開一場結合自然、藝術與感官體驗的沉浸式夢幻旅程。

文化處表示，活動採購票制，入場可獲3款專屬好禮，包括馬年限定獨角獸發光頭飾、奇幻大津紀念明信片，以及高樹農會水芋酥片「奇幻大津限定版」，歡迎大家走進夜色中的大津瀑布，感受專屬於屏東山林的奇幻光景。