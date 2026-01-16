奇幻溫情"媽祖在人間" 台中太平開鏡拍"愛的記憶"

中部中心/林子翔 台中報導

正如火如荼拍攝中，奇幻溫情單元劇，"媽祖在人間"，講述傳遞信仰與希望，並結合了真實的宮廟與信徒故事。今天（16日）下午在台中市太平區，拍的是"愛的記憶"，隆重舉辦開鏡儀式，女主角楚宣等人，祈求媽祖保佑，讓拍攝得以順利進行，找回愛的力量！





在劇中飾演媽祖化身，楚宣，以及其他幾位演員，會同劇組人員，虔誠敬拜媽祖！在台中市太平區聖和宮，隆重舉辦開鏡儀式，奇幻溫情單元劇，"媽祖在人間"，這一次拍攝的，"愛的記憶"，以創傷記憶與親情療癒為題，是一段關於失去、原諒與重新出發的溫柔故事！

媽祖在人間台中太平開鏡。單元主角鍾岳軒，飾演動物飼養員，是一位有10歲兒子的單親父親，父子在媽祖默默守護下，逐步找回被掩埋的真相，與愛的力量！

媽祖在人間，透過戲劇，讓媽祖信仰的慈悲與智慧，在日常生活中展現，希望能將台灣本土信仰文化，推廣到世界。





