奇幻生物現身山城 高雄6區春節串聯打造冒險旅程

（中央社記者張已亷高雄8日電）春節將至，高雄旗山、美濃、杉林、甲仙、六龜及內門等6區，以「山城奇幻生物」為主題，各自化身奇幻角色，活動至3月3日止，市府邀民眾造訪高雄東部，來場寓教於樂的冒險旅程。

高雄市政府民政局今天告訴中央社記者，高雄東部山城涵蓋旗山、美濃、杉林、甲仙、六龜與內門等6區，各自擁有鮮明生活樣貌與觀光特色，6大山城在春節期間相互串聯，以「山城奇幻生物」為主題，將山城自然地貌與地方文化，轉化為充滿想像力的故事世界。

民政局提到，6大山城各自化身為性格鮮明的奇幻角色，分布於山城各地，邀旅客以探索者視角，走進街區與景點，慢慢走、細細玩，體驗山城旅遊廊道，活動自2月7日至3月3日止，民眾在活動期間，可依循動線，造訪各區指標景點，蒐集奇幻生物的現身紀錄，並於合作店家兌換限量紀念好禮。

民政局表示，此次活動希望透過「移動、停留、消費、分享」的旅遊設計，鼓勵遊客跨區走訪、延長停留時間，同時帶動在地商家、農特產與特色餐飲的實質收益，並期盼藉由整合式行銷與故事化包裝，逐步建立高雄山城長期且具辨識度的觀光形象。

民政局補充，旗山區有歷史老街與香蕉產業文化，美濃區有客家聚落與田園景觀，杉林區可飽覽農業風貌與花海景致，甲仙區結合芋筍梅等農特產與貓咪觀光發展，六龜區可體驗溫泉、森林與慢活療癒氛圍，內門區則有宋江陣、廟會文化與總鋪師辦桌等，展現熱鬧民俗能量，歡迎民眾放慢腳步走進山城，感受土地溫度、文化厚度，深度體驗「山城新年風景」。（編輯：黃世雅）1150208