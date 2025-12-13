奇幻神話「火爾摩莎」 今晚中壢天德宮演出

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市「2025閩南傳統藝術巡演」今天(13日)晚間7點邀來「即將成真火舞團」，在中壢天德宮演出「火爾摩莎」，市府文化局表示，「火爾摩莎」以奇幻神話為背景，敘述海洋深處一座神祕的漂浮島嶼相關故事。

故事內容是漂浮島嶼的島民，世代與火共生，以舞姿召喚火焰、以歌聲馴服火光，島中央的火山裡則住著無法觸碰愛的火神，劇情包括守護與毀滅、情感與力量的交織，要帶領觀賞民眾踏上充滿神話氣息的史詩旅程。

文化局表示，「即將成真火舞團」於2014年由全國火舞比賽冠軍郭彥甫與蔡宏毅共同創立，是以「火舞」為根基、專注大型火舞劇創作的職業舞團，表演精彩可期，民眾可於今天晚間6點起，免費入場觀賞。

