奇怪了！ 全新「韓國被」碰水泛黃 女疑惑：這正常嗎？

全新韓國被碰水後泛黃，民眾疑惑發問。（圖片來源／民眾提供）

韓國棉被泛黃引發關注！民眾分享，7月從韓國購買的全新棉被，在未拆封真空包裝狀態下存放5個月後首次拆封碰水，竟出現一塊塊泛黃現象。專家表示，這可能是因為被子內的纖維缺乏「防蟎抗菌處理」，接觸空氣和濕氣後發生「氧化」所致。專家建議消費者購買時應立即檢查，並在回國後盡快拆封使用，如有問題應立即反應，店家通常都會協助處理。

全新韓國被碰水後泛黃，民眾疑惑發問。（圖片來源／民眾提供）

韓國棉被泛黃引發關注，專家建議購買時需謹慎檢查並及時拆封。近日有民眾分享，7月從韓國購買的棉被，在未拆封真空包裝狀態下存放5個月後首次拆封碰水，竟出現一塊塊泛黃現象。專家表示，這可能是因為被子內的纖維缺乏防蟎抗菌處理，接觸空氣和濕氣後發生氧化所致。雖然這種情況較為少見，但專家仍建議消費者購買時應立即檢查，並在回國後盡快拆封使用。

廣告 廣告

一名民眾在社群平台上分享自己的困擾，她7月從韓國帶回台灣的全新棉被，在未拆封的真空包裝狀態下保存了5個月，趁著天冷才拿出來清洗，沒想到一碰水就發現被子內部出現一塊塊泛黃的情況，讓她感到疑惑，不知這是否正常。

真空裝韓國被清潔， 韓國領隊說明多可機洗和禁烘。（圖片提供／韓國導遊領隊桑尼Sunny）

對此，韓國領隊Sunny表示，這種情況可能是購買時就已存在的問題，建議消費者回國後應盡快打開檢查。Sunny強調，最好的做法是在購買時先檢查棉被狀況，再請店家進行真空壓縮包裝。她分享，雖然自己沒有遇過類似問題，但曾有客人在回台3週後才拆封棉被，也發現有泛黃現象，不過這類情況並不常見。Sunny補充，大多數韓國棉被可以機洗但不能烘乾，而關於保存方式，店家通常沒有特別說明。

睡眠寢具達人本燙解釋，全新未拆封的棉被出現泛黃情況，可能是被子本身的問題，關鍵在於內部纖維是否有經過防蟎抗菌處理。如果是已經開封使用過的被子，則可能因為人體睡覺時的口水或汗漬等蛋白質污染堆積，遇到空氣和濕氣後導致氧化而泛黃。他提醒，許多人習慣購買香味洗劑，但這些產品含有大量化學成分，長期使用後與空氣接觸也會產生氧化反應，導致被子泛黃。

未拆封棉被被碰水泛黃，達人認為可能是纖維沒抗菌。（圖片來源／TVBS）

達人補充，如果泛黃情況不嚴重或時間不長，1至2年內的污漬大多可以用小蘇打粉泡溫熱水3小時後清除。他建議，最保險的做法是在當地購買被子時就先拍照並仔細檢查，買回來後不要放置太久才拆開使用，如有問題應立即反應，店家通常都會協助處理。

更多 TVBS 報導

「手標泰奶」成運毒工具 泰國空運包裹藏2KG大麻

趙震雄遭爆冰塊桶打後輩！網推測「是丁海寅」曹世鎬也出事

震撼彈！趙震雄認「年少犯錯」宣布退出演藝圈

飛韓住宿驚魂記！黃喬歆民宿「遭陌生男闖入」 爆發激烈爭吵

