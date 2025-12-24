奇景光電攜芯鼎進軍CES 展示無人機AI影像方案

（中央社記者張建中新竹24日電）奇景光電今天宣布，子公司源奇科技與芯鼎科技將參加國際消費電子展（CES），展示新一代無人機人工智慧（AI）影像解決方案。

奇景光電表示，無人機AI影像解決方案是由源奇提供雙光譜熱成像攝影機模組，以芯鼎高效能影像處理與邊緣AI視覺系統單晶片為核心運算平台。

源奇的雙光譜遠距熱成像攝影機模組兼顧輕量化設計與高整合特性，適用於即時影像辨識、動態目標追蹤與全天候監控等應用。

芯鼎的邊緣AI視覺系統單晶片具備4 TOPS（每秒4兆次運算）的AI運算能力，可於裝置端即時執行影像分析與目標辨識，提升系統反應速度，也有效減輕延遲與資料傳輸負擔。

芯鼎的晶片同時整合多項高穩定度的影像處理技術，包括電子防手震功能，即使在高動態或複雜飛行的環境下，仍能提供清晰且穩定的影像品質。（編輯：張良知）1141224