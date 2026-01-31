即時中心／林耿郁報導

位於屏東縣恆春鎮的「出火地質公園」，因該處地底下蘊含天然氣，經點燃後火焰不熄，成為知名景點之一；沒想到縣府在出火週邊蓋上水泥牆，且沒有留下排水孔，大雨導致火焰被水淹沒，如今只能看到天然氣從水中冒泡。

出火變出水？位於屏東縣恆春鎮的東門附近，有一處自然景觀「出火」，該處地下由於蘊含天然氣，自清代起已知該地會斷續冒出火焰；1981年，中油前往該地鑽探，讓地下天然氣穩定冒出，之後40餘年火焰不熄。

但本不滅的火焰，最近卻消失了；原來是屏東縣府斥資2.6億元，在出火週邊蓋起一圈水泥牆，且未留任何排水孔，導致大雨積水無法排出。如今出火已經被水覆蓋，只剩天然氣冒出的泡泡。

在當地出生的律師張怡表示，出火原本就不會積水，排水非常良好，即使週邊草地因大雨淹水，出火還是火焰不熄，但如今因錯誤工程卻讓火苗消失。她呼籲縣府快點把圍牆拆除、或至少增設排水孔，否則出火沒有火，「真的會變成國際大笑柄」。





原文出處：快新聞／奇景消失！疑施工工程不當 屏東「出火」變「出水」

