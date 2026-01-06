奇景! 公車業者推"算命下車鈴" 能算愛情.財運

生活中心／綜合報導

最近不少民眾搭台北611公車，發現下車鈴變得不一樣了，旁邊多了一圈，有"考試一百分"、"下車遇到愛"等選項，原來客運公司為了增加和乘客互動，推出算命下車鈴，目前共有50多輛公車裝設，試用後不但乘客搶著按，甚至有人沒按到，還拜託司機讓他再按一次。

你沒看錯，下車鈴也能算命，看要考試一百分，平安健康，還是下車遇到愛，按下去就知道。民眾：「等下可以按按看，就是會發現跟之前不一樣，如果坐得近就會按按看，看有什麼不一樣。」民眾：「會想去按嗎？不會因為這個比較近，實用為主，嗯。」民眾：「會想去按嗎？可以嘗試啊。」

奇景！搭公車順便算命？ 業者推「算命下車鈴」

客運業者為增加與乘客互動，算命下車鈴多了中頭獎、下車遇到愛等選項（圖／民視新聞）

民眾都說，還是第一次知道，還有人特別拍下照片留念，欣欣客運去年底引進新的電動巴士，為了增加和乘客互動，想出算命下車鈴，還真的有不少人搶著按。欣欣客運駕駛長王鼎：「有一次乘客要下車了，他沒有按到，他就在講說拜託可不可以讓我，因為剛好遇到紅燈，乘客就說可不可關個門，然後讓我再按一次，我想要看一下我今天運氣如何，看會不會下車遇到愛。」

民眾拍下算命下車鈴（圖／民視新聞）

算命下車鈴太好玩，還有乘客沒按到，拜託司機讓他再按一次，還有人按到彩券中大獎，沒想到公車門一開，剛好就是彩券行。欣欣客運駕駛長王鼎：「有乘客下車的時候，按到下車遇到愛，或者是下車有中頭獎這個選項的時候，剛好車門打開，剛好是一家彩券行，然後乘客就很開心，就下車我要買彩券我要買彩券這樣。」算命公車鈴，類似泡沫紅茶店，常能看到的投幣占卜機，不過，目前只有50多台公車，包括611、287公車，想搭公車算命，還得先碰碰運氣！





