奇異助攻Shield AI 為X-BAT整合動力系統

記者丘學陞／綜合報導

美國奇異航太11日宣布，將提供其成熟的發動機與新型先進向量噴嘴技術，協助Shield AI公司的X-BAT戰鬥無人機整合動力系統，進而確保垂直起降、空戰機動與航程性能指標。

F110發動機搭配AVEN先進噴嘴

奇異航太5日與Shield AI簽署協議，將以該公司為美軍現役戰機配備的F110-GE-129發動機，搭配新研發的匿蹤性軸對稱三維向量推力噴嘴（AVEN）技術，讓X-BAT戰鬥無人機具備充足動力，從直立式發射車垂直升空與轉換水平飛行，同時確保機體的機動性。藉助奇異航太的成熟技術，讓X-BAT獲得優異的推進效率，進而具備可觀酬載與航程，在空戰任務中克敵制勝。

F110-GE-129可提供最高29000磅（約13.15噸）推力，滿足X-BAT垂直起降、長達3700公里航程需求，同時也能讓X-BAT掛載各型空對空飛彈，以及更大型的AGM-158C「長程反艦飛彈」（LRASM）、導引炸彈等打擊武器。Shield AI之後也將借助奇異公司的發動機設計研發及測試經驗，共同為X-BAT打造動力系統。

奇異航太強調，該公司的F110發動機堪稱軍用發動機歷史中，最成功也最可靠的發動機，推出至今已邁入40年，累積超過1100萬小時的飛行時數，為同級發動機之最，且仍不斷推出改良型號，包含最新型的F-15EX、F-16「批次70」（Block 70）戰機等，均採用同系列發動機。

奇異將以F110發動機為基礎，為Shield AI的X-BAT整合動力系統。（取自奇異公司網站）

X-BAT將借助奇異公司的發動機技術，實現垂直起降、空戰機動與航程性能指標。（取自Shield AI網站）

X-BAT須具備充足動力，才能滿足未來執行作戰任務的武器酬載需求。（取自Shield AI網站）

奇異還將與Shield AI合作，為F110整合匿蹤性軸對稱三維向量推力噴嘴。（取自Shield AI網站）

F110發動機的優異性能，將讓X-BAT擁有垂直起降能力，並能掛載各類空用彈藥。（取自Shield AI「X」帳號）