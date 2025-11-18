奇異果切開放冰箱 6小時酸轉甜！抗老化又助排便

奇異果的營養價值很高，能幫助抗氧化、延緩老化，還能讓血壓更加穩定，但若在奇異果尚未完全成熟時就切開，吃起來會又硬又酸，日本蔬果專家「營養師」分享，太酸的奇異果只要放進冰箱冷藏6至8小時，就能讓酸味變柔和，甜度也會大大提升。

《Yahoo JAPAN》專欄報導，蔬果專家「營養師」指出，奇異果富含維生素C、維生素E、鉀及膳食纖維，能夠幫助抗氧化、延緩老化、穩定血壓、改善腸道環境、促進排便，是一種營養價值非常高的水果，但讓人困擾的是，有些奇異果吃起來非常酸，讓人難以入口。

「營養師」表示，吃起來偏酸的奇異果是因為熟度還不夠，若已經切開的話，可以放入保鮮盒中冷藏6至8小時，低溫能夠壓制奇異果中的檸檬酸、蘋果酸，且細胞壁遭破壞後也會釋放更多甜味，吃起來會更柔和一點。

而若是還沒切開的奇異果，「營養師」建議可以跟香蕉、蘋果擺在一起，這兩種水果會釋放乙烯，能夠加速奇異果成熟的速度，藉此讓奇異果不會又酸又硬。

美食網紅「てふや食堂」也曾介紹，果糖又分為呋喃糖（Furanose）與吡喃糖（Pyranose），其中呋喃糖的甜度更高，而低溫環境能夠促進吡喃糖轉化為呋喃糖，這也是西瓜、葡萄、水梨、蘋果、奇異果等水果，都是冰過後吃起來會更甜的原因。

