奇異果太酸先別丟！內行１動作讓果肉變軟、由酸轉甜，加碼３招挑出好吃水果

奇異果營養豐富，被譽為「水果之王」，還具備抗氧化、延緩老化及穩定血壓等多重健康功效，在台灣一年四季都吃得到。然而，許多人都遇過奇異果太酸難以入口的困擾，特別是尚未完全成熟就切開的果實，往往口感偏硬且酸澀。對此，專業營養師分享了一個簡單實用的技巧，只需將酸澀的奇異果放進冰箱冷藏６至８小時，就能有效減緩酸味並提升甜度。

奇異果吃起來很酸怎麼辦

根據《Yahoo JAPAN》報導，資深營養師Yui指出，奇異果營養價值極高，除了能抗氧化、延緩老化及穩定血壓外，還有助於排便順暢及腸道環境改善。然而，未熟透的奇異果果肉會偏酸且口感較硬，影響食用體驗。對此，Yui建議，如果已經切開的奇異果太酸，可將其放入保鮮盒，接著置於冰箱冷藏６至８小時。低溫環境能抑制檸檬酸和蘋果酸的活性，加上細胞壁破壞後會釋放更多甜味，使口感變得柔和，甜度明顯提升。

奇異果放很久都不會軟怎麼辦

若是奇異果尚未切開，Yui建議可將其與香蕉、蘋果放在一起。這２種水果會釋放出乙烯氣體，有助於加快奇異果的成熟速度，讓果實自然變甜。這個方法適用於想要讓硬奇異果快速軟化的消費者，通常放置１至２天就能看到明顯效果。

水果冷藏後變甜原因

美食網紅「てふや食堂」曾介紹，水果中的果糖分為呋喃糖（Furanose）和吡喃糖（Pyranose）２種形式，其中呋喃糖的甜度較高，是吡喃糖的３倍。低溫環境能夠促使吡喃糖轉化為呋喃糖，這也解釋了為什麼西瓜、葡萄、水梨、蘋果、奇異果等水果冰鎮後吃起來更甜的科學原理。

奇異果怎麼挑最好吃

農業部指出，奇異果含有多種營養成分，包括維生素C、β胡蘿蔔素、維生素E、葉綠素、精氨酸、單寧、多醣類、多酚類、葉酸、鈣質、膳食纖維、鈉、鉀等等。選購奇異果時，應挑選外形看起來濕潤且豐滿的果實，用手指輕壓應有彈性。避免選擇有皺紋的奇異果，因為皺紋表示果實已失去水分，品質與營養都會受到影響。同時要避免選擇有斑點、傷痕或碰撞過的奇異果，以確保食用品質。

