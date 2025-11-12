奇異果是「超級食物」！維生素C比橘子高2倍 吃奇異果嘴巴刺原因

奇異果不只是一種水果，更是營養豐富的超級食物。台大營養學專家洪泰雄指出，奇異果每100克含有高達92.7毫克的維生素C，是橘子的兩倍以上，還富含膳食纖維、鉀、維生素E、葉酸及促進消化的奇異果酵素。這顆外表毛茸茸的綠色水果，不僅可以直接食用，還能透過多種創意方式融入日常飲食，為健康加分。

奇異果的營養價值遠超一般水果

奇異果被譽為「天然超級食物」並非浪得虛名。洪泰雄表示，奇異果的維生素C含量特別豐富，每100克就含有92.7毫克，遠高於一般柑橘類水果。這些豐富的營養素不僅有助於增強免疫力，還能幫助身體對抗自由基，延緩老化。此外，奇異果中的膳食纖維和奇異果酵素，對促進腸胃蠕動和改善消化功能也有顯著效果。

廣告 廣告

看更多：8食材是「補腦、健腦超級食物」！再搭配4運動 刺激神經迴路防腦退化

五種創意吃法讓奇異果變身多功能食材

洪泰雄推薦了五種奇異果的創意食用方式，讓這種水果不再只是單調地直接食用。第一種是將奇異果與鳳梨、香蕉、菠菜等食材一起打成冰沙，製作出營養豐富的綠色元氣飲。第二種是製作優格奇異果碗，將切片後的奇異果搭配希臘優格、堅果和燕麥，既有營養又能增加飽足感。

從調味到肉類軟化的多元應用

除了作為主食材，奇異果還能變身為美味的調味醬。洪泰雄建議將奇異果加入檸檬汁與蜂蜜打成果醬，淋在烤雞或魚排上，能帶來酸甜開胃的風味。更特別的是，奇異果還可以用來軟化肉質，只需用奇異果泥醃牛排或雞胸肉20分鐘，就能讓肉質變得更加鮮嫩，但他特別提醒不要醃太久。

看更多：國寶中醫：每天1顆奇異果 幫你救回肝功能

健康零食新選擇與食用注意事項

將奇異果製成果乾也是一個絕佳選擇。洪泰雄指出，低溫烘烤後的奇異果乾是健康的零食替代品，無論是出門、上課還是運動時都能方便地補充營養。不過，他也提醒，有些人食用奇異果後會感到口腔刺痛，這可能是對奇異果中的蛋白酶有些敏感，建議這類人士可以減少食用量或選擇黃肉奇異果作為替代。

奇異果不僅美味可口，還能促進腸胃健康、提供豐富的抗氧化物質，是日常飲食中不可忽視的營養寶藏。透過這些創意吃法，每個人都能輕鬆享受奇異果帶來的多重健康好處。

看更多：金喜善最愛1水果幫肌膚補維生素C！每天喝家傳養顏凍齡茶 配方大公開

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／洪泰雄營養學專家

更多健康2.0報導

每周1針瘦身是減肌肉還是減肥肉？飲食均衡才不會肌少症

芬普尼藏在蛋黃裡！營養師揭「解毒蔬菜之王」肝臟解毒力飆升30%

免換膝手術！85歲阿公膝蓋痛10年 用這招一周疼痛少8成



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章