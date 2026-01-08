奇美博提琴音樂饗宴3月登場 11把名琴同台

記者劉昕翊／綜合報導

奇美博物館提琴音樂饗宴「瓜奈里家族．超凡之音」將於3月21、22日分別在奇美廳、臺北誠品表演廳展開，集結「奧雷．布爾」等11把傳奇名琴，橫跨瓜奈里家族與對其影響深遠的布雷西亞學派，從獨奏、重奏到弦樂八重奏，帶來難得一聞的名琴音色對話。票券即日起開放購票。

義大利克里蒙納（Cremona）製琴學派三大家族中，瓜奈里（Guarneri）家族以自由奔放、強烈個性的聲學與美學，開啟提琴音色的另一種可能；奇美博物館「提琴音樂饗宴」繼阿瑪蒂、史特拉底瓦里名琴輪番演出後，2026年首度以義大利克里蒙納製琴學派三大家族之一的瓜奈里為主題，此次集結11把傳世名琴同臺演出。

廣告 廣告

其中，7把瓜奈里名琴，完整呈現其家族製琴工藝如何在傳承中不斷突破、逐步走向成熟，而最受矚目的包括，家族第三代製琴大師耶穌．瓜奈里3把代表作品，更以生涯最後遺作「奧雷．布爾」（Ole Bull）最為珍貴；第二代朱塞佩．瓜奈里（Giuseppe Guarneri filius Andrea, 1666-1740）於1706年所製的小提琴，別名「帕格尼尼」（Paganini），是傳奇小提琴家帕格尼尼最早持有的名琴之一。另亦納入布雷西亞學派4把名琴，包括，先驅皮瑞奇諾．米凱利（Pellegrino di Zanetto De Micheli, 約1520-約1606）的中提琴，以及超級名家馬吉尼（Giovanni Paolo Maggini, 1580–約1630/31）的中提琴與2把大提琴作品。

曲目規劃緊扣名琴與音樂家的歷史關係，特別挑選作曲家曾經持有的名琴，演奏其創作曲目，例如，以帕格尼尼曾擁有的同名小提琴，演奏其炫技作品《女巫舞曲》；耶穌．瓜奈里最後遺作「奧雷．布爾」，曾為挪威小提琴大師奧雷．布爾所持有，因此用此琴詮釋布爾的抒情作品《孤獨時刻》；還有維尼奧夫斯基與易沙意的二重奏、雷奧納德的重奏作品等，帶領觀眾細細品味瓜奈里家族音色的層次演進。下半場則以孟德爾頌降 大調弦樂八重奏作為壓軸，透過瓜奈里具爆發穿透力的狂放音色，與布雷西亞學派厚實深沉的低音，交織出孟德爾頌所追求的「如交響曲般的風格」，為整場音樂會畫下壯麗而燦爛的句點。

此外，奇美博物館首席提琴顧問鍾岱廷也將於音樂會中分享名琴故事與製琴祕辛，並由資深樂曲導聆人吳毓庭深度解析樂曲脈絡。演出陣容則邀請小提琴名家魏靖儀，攜手許軒豪、范翔硯、鄧名君、蔡士賢、林倢伃、上地彩門、楊依禕等國內優秀提琴家，以及知名鋼琴家王佩瑤。名琴、名家、名曲與專業導聆的完美結合，帶給樂迷震撼感官的音樂饗宴。

「瓜奈里家族．超凡之音」奇美提琴音樂饗宴，集結瓜奈里家族與布雷西亞學派，共11把頂尖名琴輪番演出。（奇美博物館提供）

「瓜奈里家族．超凡之音」奇美提琴音樂饗宴，將一口氣呈現製琴大師耶穌．瓜奈里的3把小提琴音色。（奇美博物館提供）

「瓜奈里家族．超凡之音」奇美提琴音樂饗宴，由奇美首席提琴顧問鍾岱廷擔任名琴導聆，帶民眾一窺名琴故事。（奇美博物館提供）

2026奇美提琴音樂饗宴，繼阿瑪蒂、史特拉底瓦里後，推出三大製琴家族之一「瓜奈里家族」名琴。（奇美博物館提供）