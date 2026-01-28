奇美博法老展 古文明盛宴

市長黃偉哲（右二）參觀奇美博物館《埃及之王：法老》特展。（市府提供）

記者黃文記∕仁德報導

王者降臨！奇美博物館首度與大英博物館攜手，推出台灣史上最大規模的法老文物特展《埃及之王：法老》。二十八日下午開辦開幕，二十九日開展，大英博物館團隊親自抵台，與館方共同迎接這場跨越時空的古文明盛宴。這次展覽打破傳統編年敘事、以「王權視角」為主軸，展出二百八十件大英博物館文物，且99％為首度在台亮相。

本次展出更有總重達二十八公噸的石雕分布於各展區中。展品從珠寶、陪葬品、石雕、棺木到文書信件等，豐富多元，帶領觀眾深入拉美西斯二世、圖坦卡門等五十六位法老的傳奇時代。館方打造一個氛圍感十足的展場，揉合尼羅河、神廟與墓室的空間意象，搭配色彩與聲光，讓民眾感受法老從統治到追求永生之路。二十八日上午舉行媒體預覽會，二十八日下午開幕典禮，市長黃偉哲到場參與剪綵。

展品中的「塞提二世王權坐像」。（記者黃文記攝）

展場空間劃分成七大面向，運用色彩光影、建築語彙與現代配樂，強化觀眾對古埃及法老王權世界的理解。穿越入口廊道、踏進單元一「埃及：法老的國度」馬上就會被潺潺流水聲環抱；塞提二世王權坐像靜靜坐在有如尼羅河蜿蜒曲線的牆面前，搭配水波紋光影，觀眾彷彿行走在埃及的生命之河上，見證法老統治三千年的輝煌歷史。

單元二「從神而來」，透過法老與神祇的關係，呈現法老如何以「眾神」之名取得統治的正當性。單元三「身為大祭司的王」則將展場色調轉為象徵能量的紅色，設計上汲取古埃及神廟的「空間序列」為靈感，營造出由外而內、層層遞進的神聖氛圍。

展品中「可能是阿蒙涅姆赫特三世的巨像頭部」。（記者黃文記攝）

隨後，展間轉為碧綠色調，開啟單元四「王室」篇章。綠色在古埃及象徵重生與繁榮，觀眾可在此近距離凝視王室成員的面容，並一窺宮殿居所的壁磚裝飾。單元五「統治埃及」與單元六「埃及與世界」展場空間延續河流意象，但改以有稜有角的曲折動線羅列文物，隱喻政權的衝突與磨合，看見法老如何在軍事對峙與外交運籌中，將古埃及推向古代世界貿易網絡的核心樞紐。

旅程終點，是全展光線最沉靜的單元「永生」。觀眾將步入猶如墓室意象的空間，穿越法老的冥界侍僕「沙布提俑」排列廊道，迎來一道自天頂灑下的白光。這項設計靈感源自太陽神在黎明前穿越冥界的夜行之旅，呈現國王在來世重生的意境；最後，觀眾也將隨著微光的引導，走出黑暗迎向光明、回到現世。

《埃及之王：法老》展期自二０二六年一月二十九日至二０二七年一月十日為止。民眾可於現場或官網購票，全票五百八十元、優惠票四百八十元、週三藝享票二千元。