奇美博物館埃及之王特展 新增快速入場預約服務

記者劉昕翊／綜合報導

奇美博物館特展《埃及之王：法老》將於明年1月29日登場，已受到民眾高度期待，預期開展初期等尖峰時段將湧現大量觀展人潮，為協助大眾快速、輕鬆入場，館方特別推出特展「快速入場預約」全新服務，提供已購票民眾更省時、便利的選擇，歡迎民眾多加利用。

奇美博物館表示，此次新增的「快速入場預約」是為已購票民眾設計的便利服務，無強制性，旨在分散人潮、縮短現場等待時間，使展場動線更順暢、提升整體參觀品質。持有特展票券，無論全票、優惠票、早鳥票等，皆可在官網預約場次，屆時快速入場、省時方便，讓行程安排更明確；若已購票但未預約場次的民眾，也能彈性到館、現場依序排隊入場，惟尖峰時段可能需等候，推薦可利用時間體驗VR節目《消失的法老》、參觀常設展、享用餐飲或於戶外休憩等。

奇美博物館說明，特展「快速入場預約」的操作容易，民眾先確認購買的票券有無選定日期，點入「有選定日期」或「無選定日期」的指定連結後，填寫資料、選擇時段即完成，如需調整行程，可於參觀前一日修改或取消，而目前可預約的參觀日期開放至明年6月30日，後續日期將於開展後逐步開放。

此外，提醒凡持「開幕限定票」、「週三藝享票」的民眾，因票券已包含參觀場次，無需再進行快速入場預約。《埃及之王：法老》特展票券持續販售中，欲前往民眾可在奇美官網購票。