奇美博物館推埃及法老文物展 展出280件大英珍藏

走進特展內，水波紋光影效果營造加上潺潺流水聲環抱，讓民眾彷彿行走在埃及的生命之河上，見證法老統治3000年的輝煌歷史。奇美博物館首度與大英博物館攜手推出臺灣史上最大規模的法老文物特展《埃及之王：法老》，展出280件且其中99%未曾在台灣展出的大英珍藏，內容包括珠寶、陪葬品、石雕、棺木到文書信件一應俱全，民眾走完展覽一圈就像看完法老的一生。

奇美博物館展示教育組組長周春桂說明，「以往可能比較聚焦在墓葬文化，那我們這次展覽主軸是以法老的王權視角來詮釋這次的展出，有56位法老的文物 ，橫跨了埃及文明3000年的歷史。」

展場更規畫7大單元，從法老如何被視為「神派來的人」，一直到如何治理國家、對外戰爭及外交應對，最後再走進象徵墓室的永生單元，讓民眾感受法老從統治到追求永生之路。

大英博物館專案策展人凱莉．阿切塔．克勞回應，「我們在大英博物館致力於將作品放在人、人的聲音，然後去了解到底古埃及、古文明世界他們過著怎樣的生活。其實大英博物館館藏非常有條件可以來講述法老故事，不管法老是男性還是女性，讓我們想要透過這樣特展去了解古代身分，不管男人或女人，到底是什麼樣的埃及之王。」

來自大英博物館的《埃及之王：法老》特展先前預告釋出10萬張早鳥票立即售罄，目前預售票數已達15萬張，館方預估每日參觀人次約3000人，預估整個展期能達到60萬人次參觀。

