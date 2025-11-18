奇美博物館推「埃及年」 搭配VR節目體驗古文明

（中央社記者楊思瑞台南18日電）奇美博物館國際大展「埃及之王：法老」將於明年1月29日開展，館方並引進沉浸式虛擬實境（VR）節目「消失的法老」，透過穿戴VR裝置，帶觀眾體驗古埃及神祕冒險旅程。

奇美博物館人員今天告訴中央社記者，館方將2026年定為「埃及年」，透過古老真實文物與先進虛擬科技，為台灣民眾帶來「一站式古埃及體驗」，感受古文明震撼與魅力，除與大英博物館攜手策劃年度特展「埃及之王：法老」，帶來台灣史上最大規模法老文物，並引進VR節目「消失的法老」。

館方指出，此節目自2022年於巴黎首演後，已吸引全球逾200萬人次體驗，並在法、英、美等地造成轟動，明年將首度在台灣登場。

奇美博物館指出，「消失的法老」以古代世界7大奇蹟之一的古夫金字塔為場景，透過VR裝置帶領遊客深入這座宏偉建築，探索未對外開放的神祕區域，民眾可體驗進入古夫金字塔深處，抵達目前仍為禁地的王后密室，還能躍上146公尺高金字塔頂端，俯瞰開羅壯麗全景。

館方指出，民眾還能在體驗過程中乘船漫遊尼羅河，並親臨葬禮現場見證古老防腐儀式，如同置身電影故事中，臨場感十足。

館方指出，為確保內容具備最高的真實性與嚴謹度，「消失的法老」特別與美國哈佛大學考古專案計畫團隊合作，結合歷史、建築與科學，運用現場蒐集數據與多年研究資料打造實景，並能投射出其他參與者影像，解決VR體驗中常見的孤立感。

奇美博物館表示，「消失的法老」節目長度約45分鐘，將於2026年1月29日至2027年1月10日登場，體驗地點為奇美博物館全新打造的「VR體驗廳」，限8歲以上民眾參與，今天起於官網開放線上優惠價預購。（編輯：龍柏安）1141118