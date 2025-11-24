奇美博物館明年推VR沉浸探險

為讓參觀民眾有更深刻體驗，奇美博物館配合展覽於明年一月廿九日起全新推出「消失的法老」VR沉浸式體驗，讓入館民眾除能欣賞千年埃及文物之外，還能走進世界知名的「古夫金字塔」探險，感受穿越四千五百年的神祕冒險旅程。

奇美博物館將明年定為「埃及年」，透過最古老真實文物與最先進虛擬科技，為台灣民眾帶來「一站式古埃及體驗」；除日前公布與大英博物館攜手策劃年度特展「埃及之王：法老」，展出台灣史上最大規模的法老文物，另也宣布與HTC VIVE Arts合作，引進由沉浸式VR探險體驗國際先驅精心製作的VR節目「消失的法老」，以古代世界七大奇蹟之一的古夫金字塔為場景，透過VR裝置帶領遊客深入吉薩高原這座最古老的宏偉建築。

奇美博物館表示，過程中民眾可以進到古夫金字塔深處，抵達目前仍為禁地的王后密室，還能躍上一四六公尺高的金字塔頂端，三百六十度俯瞰開羅壯麗全景，甚至能乘坐太陽船漫遊尼羅河及親臨國王古夫的葬禮現場見證古老的防腐儀式；古夫金字塔內部與周圍環境畫面皆採用實地全息掃描，臨場感十足。奇美博物館指出，館方以「埃及法老」為主軸串連展覽與沉浸式體驗，讓觀眾能近距離欣賞真實文物的千年風采，也能透過VR親臨金字塔內部感受古文明的魅力。