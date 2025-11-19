奇美博物館連7年聖誕週末派對停辦 13米高耶誕樹首度缺席

奇美博物館聖誕週末連辦7年，每年都吸引超過6萬人到場，13米耶誕樹更是打卡熱點。（本報資料照片）

每年吸引逾6萬人參與的奇美博物館「聖誕週末」派對，從2018年舉辦迄今，蔚為台南熱門觀光品牌活動，尤其13米高耶誕樹，搭配博物館建築外觀以及耶誕市集等精采活動，更是許多人每年耶誕必訪景點，惟館方因應明年迎來國際大展《埃及之王：法老》，全館動員投入整備事宜，宣布今年停辦，大批粉絲雖錯愕但也發揮創意，「居然沒耶誕樹，只好自己帶樹去拍照了！」

奇美博物館聖誕週末每年吸引超過6萬人到場，13米耶誕樹更是打卡熱點，今年喊打讓許多粉絲扼腕。（曹婷婷攝）

耶誕節是不少親子期待的節日，奇美博物館連續7年都在博物館正前方陳設13米高的耶誕樹，往年只要耶誕樹一亮相，就有許多民眾爭相拍照，更成為許多台南人與外地遊客每年必訪的耶誕行程。館方一宣布今年暫停舉辦，就讓無數粉絲錯愕、哀號，「至少給我們耶誕樹」、「耶誕樹換成金字塔了嗎？」有連續7年都報到的粉絲無奈說，每年固定跟耶誕樹拍照，覺得好可惜。

但也有大批網友幫博物館打氣，「把準備耶誕節的能量用在籌備大展」、「期待明年回歸」。館方也首度披露幕後心聲，指聖誕週末接連舉辦多年，均由全體館員親手打造、並未委外辦理，館內從修復師、典藏人員、展覽與教育人員到企劃小組、行政夥伴，活動期間化身小精靈，從在售票處迎賓微笑、遊行COSPLAY、策畫百場表演活動甚至陪小朋友尋找走失家長也是館員包辦。

「如此一場全館動員大型活動，背後需要極大的能量，館員們在原有工作之外全力投入，每年一度『超斜槓聖誕任務』雖甜蜜卻也相當辛苦。」面對今年迎來展廳更新與國際大展兩項大挑戰，希望明年帶來新節目與新氣象，回歸專注於本業，聖誕週末「休息一下」，是為了下一次全力奔馳做好準備。

不少網友一邊扼腕也一邊發揮創意，有人說，「已經準備好耶誕樹，乾脆帶去現場拍」，小編也幽默回應「也是可以啦！」

