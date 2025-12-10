奇美博物館「埃及之王」大展 新增快速入場預約

奇美博物館特展《埃及之王：法老》服務看展民眾，推出全新「快速入場預約」服務。（圖：奇美博物館提供）

奇美博物館特展《埃及之王：法老》未演先轟動，展覽訊息自公布後即受到民眾高度期待，近期國內外更掀起埃及熱潮，館方預期明年開展初期等尖峰時段將湧現大量觀展人潮，為協助大家快速、輕鬆入場，特別推出特展「快速入場預約」全新服務，提供已購票民眾更省時、便利的選擇。

奇美博物館表示，目前《埃及之王：法老》特展票券持續販售中，為提供已購票民眾便利服務，館方新增「快速入場預約」，服務無強制性，旨在分散人潮、縮短現場等待時間，使展場動線更順暢、提升整體參觀品質。只要持有特展票券（全票、優惠票、早鳥票……等），皆可於官網預約場次，屆時快速入場。

若已購票但未預約場次的民眾，也能彈性到館、現場依序排隊入場，惟尖峰時段可能需等候，推薦可利用時間體驗VR節目《消失的法老》、參觀常設展、享用餐飲或於戶外休憩等。

博物館表示，「快速入場預約」操作簡單，民眾先確認購買的票券有無選定日期，點入「有選定日期」或「無選定日期」的指定連結後，填寫資料、選擇時段即完成，如需調整行程，可於參觀前一日修改或取消。目前可預約的參觀日期開放至2026年6月30日，後續於開展後（2026年1月29日）逐步開放。

另提醒，凡持「開幕限定票」、「週三藝享票」的民眾，因票券已包含參觀場次，無需再進行快速入場預約。（陳婉玲報導）