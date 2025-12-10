奇美博物館《埃及之王：法老》熱度爆棚 「快速入場預約」觀展更順暢

記者林昱孜／台南報導

奇美博物館大展埃及之王新增快速入場預約。（圖／館方提供）

奇美博物館年度重量級特展《埃及之王：法老》尚未開展已引發高度關注，館方預期明年展期初期將迎來大量參觀人潮。為提升入場效率並分散尖峰時段，館方宣布推出全新「快速入場預約」服務，提供更省時、更順暢的觀展體驗。

館方指出，此次推出的「快速入場預約」屬選擇性服務，只要已持有特展票券（含全票、優惠票、早鳥票等），即可於官網選擇欲參觀的入場時段，屆時可直接走快速動線入館，降低等候時間、也讓整體展場動線更順暢。

奇美博物館大展埃及之王新增快速入場預約。（圖／館方提供）

若民眾雖已購票但沒有預約場次，仍可彈性前往，於現場依序排隊入場；然而尖峰時段可能需等待，館方建議可利用時間體驗 VR 節目《消失的法老》、參觀常設展或於園區休憩。

預約民眾先確認票券是否已選定日期，點選對應入口後填寫資料、選擇時段即可完成；如需更改，最晚可於前一日調整或取消。目前開放預約的日期至2026年6月30日，後續將自開展首日（2026 年1月29日）起陸續開放。館方另提醒，持「開幕限定票」、「週三藝享票」者，因票券已含固定場次，無需再預約快速入場。

