奇美博物館《埃及之王：法老》熱度爆棚 新增「快速入場預約」省時登場

奇美博物館年度重量級特展《埃及之王：法老》未演先轟動，開展前已引發民眾高度期待。館方預估明年展期初期將湧現大量人潮，為協助已購票觀眾更順暢入場，特別推出全新的「快速入場預約」服務，讓參觀動線更有效率、體驗更升級。

↑圖說：奇美博物館特展《埃及之王：法老》受到民眾熱烈支持。（圖片來源：奇美博物館提供）

館方表示，感謝外界對特展的支持，展覽票券目前持續於官網販售。此次新增的「快速入場預約」屬於非強制性服務，專為已購票民眾設計，以分流人潮、減少排隊時間、提升參觀品質為理念。只要持有任何類型的特展票券，包括全票、優惠票、早鳥票等，都可透過官網預約入場時段，當日至館即可快速入場、節省等待。

↑圖說：奇美博物館特展《埃及之王：法老》特別提供快速入場預約服務。（圖片來源：奇美博物館提供）

若民眾已購票但未預約時段，仍可於現場依序排隊入場，但尖峰時段可能需等候。館方建議，等待期間可先體驗 VR 節目《消失的法老》、欣賞常設展、享用餐飲或於館區戶外休憩，彈性調整行程。

快速入場預約流程也相當簡易：民眾僅需確認購買票券是否已選定日期，點入對應連結後填寫資料、選擇參觀時段即可完成。若行程有變動，也可於參觀前一日進行修改或取消。目前可預約的日期已開放至 2026 年 6 月 30 日；後續場次將於展覽開幕後（2026 年 1 月 29 日）陸續釋出。

館方也提醒，持「開幕限定票」與「週三藝享票」的觀眾，因票券本身已內含固定場次，無需另行預約快速入場。

↑圖說：奇美博物館特展《埃及之王：法老》將於明年1月29日登場。（圖片來源：奇美博物館提供）

《埃及之王：法老》預期將成為 2026 年最受矚目的文化盛事之一，館方希望透過更完善的入場規劃，帶給民眾更舒適、愉快的觀展體驗。

