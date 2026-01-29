奇美博物館「埃及之王：法老」轟動開展！善用快速入場服務 未來一年都能陶醉在尼羅河女兒的世界裡
奇美博物館與大英博物館合作的台灣史上最大規模古埃及文物展《埃及之王：法老》自即日起登場，預計展出至2027年1月10日。雖然有將近一年的時間，但有鑑於此次展覽將吸引國內外眾多遊客，館方建議先預購門票，並多利用平日前往，已購票的民眾記得先利用博物館官網的「快速入場預約」服務，便可節省時間迅速入場，盡情陶醉在尼羅河女兒的世界中。
即日起在台南奇美博物館登場的「埃及之王：法老」特展，可說未演先轟動，去年10月宣布開賣後，開幕日限定票立刻被搶購一空，早鳥票從5萬張增加到10萬張，也立刻秒殺，同時掀起大家對埃及古文明的關心與討論。很多五六年級生對埃及的第一印象始於小時候很紅的漫畫《尼羅河女兒》，而這次的特展恰好跳脫以往的木乃伊等神秘學色彩，更貼近古埃及人的日常，非常值得一觀。
1月28日舉行的開幕儀式上，大英博物館埃及與蘇丹部門主管丹尼爾．安托萬與大英博物館專案策展人凱莉．艾切塔．克羅都親自到場分享此次合作心得，可見大英博物館對此展覽的重視。文化部藝術發展司司長周雅菁、英國在台辦事處代表包瓊郁、奇美博物館董事長郭玲玲、館長許家彰、臺南市長黃偉哲、臺南市文化局局長黃雅玲也一起參與開幕剪綵。
奇美博物館館長許家彰致詞表示：「感謝大英博物館的信任，把珍貴展品交託到奇美手中，透過以往多次辦展經驗，奇美博物館證明了台灣可以成為國際大展的主要舞台，台灣也值得世界一流的展覽。來自大英博物館的《埃及之王：法老》不僅呈現古埃及文明，也透過法老象徵的王權與信仰，引導觀眾思考古今社會連結，在回望歷史的同時，重新審視我們所處的時代。」
許家彰也誠摯感謝大眾對本展的關注與期待，並特別致謝政府單位的鼎力協助，包括文化部、臺南市政府、臺南市文化局、內政部警政署、臺南市警察局等。此外，更要感謝長期支持藝文推廣的長榮航空，為本次文物運輸提供協助，讓人類文明珍寶得以安全順利抵台；台新新光金控亦秉持「認真同行」精神，與奇美攜手推動文化永續；同時，在全球人壽、大亞集團及New Balance等眾多企業與品牌全力相挺下，展覽才得以圓滿呈現。
由於可預見參觀人數眾多，奇美此次新增「快速入場預約」，是專門為已購票民眾設計的便利服務，雖然沒有強制性，但可以分散人潮、縮短現場等待時間，使展場動線更順暢、提升整體參觀品質。
只要持有特展票券（全票、優惠票、早鳥票等），都可以先上奇美博物館的官網預約場次；若已購票但未預約場次的民眾，也能彈性到館，現場依序排隊入場，只是尖峰時段可能需要等候較長時間，館方推薦可利用這段時間體驗VR節目《消失的法老》、參觀常設展、享用餐飲或在戶外休憩。
快速入場預約的操作相當簡單，民眾先確認購買的票券有無選定日期，點入「有選定日期」或「無選定日期」的指定連結後，填寫資料、選擇時段即完成。之後如需調整行程，也可於參觀前一日修改或取消。
目前《埃及之王：法老》可預約的參觀日期僅開放至2026年6月30日，後續日期將逐步開放。唯一要注意的是，購買「週三藝享票」的民眾，因票券已包含參觀場次，無需再進行快速入場預約。
大英博物館鉅獻《埃及之王：法老》（Pharaoh: King of Egypt）
地址：台南市仁德區文華路二段66號（奇美博物館一樓特展廳）
展覽時間：2026年1月29日至2027年1月10日09:30～17:30，週三、除夕公休。
票價：全票580元、優惠票480元、週三藝享票2,000元
特展「快速入場預約」服務：https://www.chimeimuseum.org/special-exhibition/68a68f0a422a6/692ea1a77202a
