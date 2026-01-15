▲奇美博物館《埃及之王：法老》1月29日開展，親子導覽、高鐵85折聯票。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台南 報導】掀起全台埃及熱潮的奇美博物館年度大展《埃及之王：法老》將於1月29日盛大開展。為迎接這場橫跨五千年的古文明藝術饗宴，奇美博物館特別策劃親子主題導覽「法老探險隊」，邀請大小朋友化身考古學家，在共學共玩的互動體驗中解開王室密碼；同時攜手台灣高鐵推出85折交通優惠聯票，打造最便捷、最豐富的埃及文明探索之旅。

提到古埃及，許多人腦海中浮現的畫面不外乎金字塔、木乃伊與黃金寶藏，而這一切幾乎都與「法老」息息相關。奇美博物館為喜愛冒險、充滿好奇心的親子觀眾量身打造「法老探險隊」主題導覽，從展覽中兩百多件珍貴文物中精選七大核心面向，透過任務型學習單，引導大小朋友一同解碼法老的神祕符號、古埃及聖書體，以及王室飾品中蘊含的動物象徵意涵，深入認識法老為追求永生所做的周密準備，在趣味中掌握展覽重點知識。

導覽過程中，頭戴法老頭巾的導覽員將帶領親子觀眾化身考古學家，在展廳中執行各項「觀察任務」。只要答對問題，即可獲得貓女神芭絲特（Bastet）、鱷魚神索貝克（Sobek）等Q版埃及動物神祇造型摺紙，還能蒐集聖甲蟲、聖蛇等共七款「好運護身符」集章，讓探索旅程充滿互動與驚喜。

「法老探險隊」親子主題導覽可至奇美博物館官網報名，每人費用150元（不含特展門票）；成人觀眾亦可選擇由專業導覽員帶領的「專人定時導覽」。此外，展廳內亦設有免費語音導覽QR Code，參觀者只要使用個人手機掃描並自備耳機，即可輕鬆聆聽導覽內容，穿越千年文明，感受埃及之王的多元面貌。

為便利全台觀眾前往觀展，奇美博物館同步推出「高鐵國旅聯票」專屬優惠，即日起限量開賣。凡購買《埃及之王：法老》特展聯票，即可享高鐵票85折交通優惠，並加贈一份台南在地好禮；另同步推出常設展聯票，同樣享有高鐵85折優惠，並加碼贈送奇美博物館禮品店50元抵用券。在「2026奇美埃及年」，讓更多民眾能以最便捷的方式親臨感受古埃及文明的獨特魅力。

《埃及之王：法老》展期自2026年1月29日至2027年1月10日止，全票580元、優惠票480元，另有主打深度觀展體驗的週三藝享票2,000元。館方預期開展初期將湧現大量人潮，建議持有特展票券（全票、優惠票、早鳥票等）的民眾，善用官網「快速入場預約」服務，以節省現場排隊等候時間；未預約者亦可彈性到館，依當日現場動線排隊入場。展覽及活動詳情請上奇美博物館官網（www.chimeimuseum.org），線上購票請至 chimeimuseum.fonticket.com 查詢。