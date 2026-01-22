奇美博物館「埃及之王：法老」1／29登場！住這間飯店竟能免預約隨時看展

「台南遠東香格里拉飯店」推出法老展住房專案，不用預約、搶時段，隨時快速入場看展超方便。（台南遠東香格里拉飯店供圖）

「奇美博物館」年度重磅國際特展《埃及之王：法老》將在1月29日登場，從文物規模到展覽話題性都備受矚目。不過對許多想朝聖的民眾來說，門票需事先預約入場時間、熱門時段一位難求，反而成了出發前的心理門檻。不過入住「台南遠東香格里拉飯店」的特別住房專案，不僅免預約，還可彈性安排參觀時間，相當吸引人。

就是看好這波觀展熱潮，台南遠東香格里拉飯店推出「法老假期：3天2夜尊榮禮遇」住房專案，把住宿與觀展行程絲滑地整合在一起。

「法老假期：3天2夜尊榮禮遇」住房專案，可免預約參觀「奇美博物館」特展《埃及之王：法老》。（台南遠東香格里拉飯店供圖）

入住指定房型的旅客，每位付費成人可獲得《埃及之王：法老》特展免預約入場資格（限單次入場），不必事先搶時段，即可依自身行程彈性安排參觀時間，對想避開人潮、從容看展的旅客來說相對省心。

「豪華閣尊榮客房」室內約15坪，寬敞舒適，適合規劃3天2夜的從容小旅行。（台南遠東香格里拉供圖）

房價部分，雙人入住10,600元起，平均每人每晚5,300元起，可入住「豪華閣尊榮客房」或「雅仕套房」，住宿期間可使用豪華閣貴賓廊，享用每日早餐、專屬休憩空間，以及傍晚的雞尾酒與輕食時光。

「豪華閣貴賓廊」提供休憩空間與餐飲服務，讓旅客在看展行程之餘，從容地用餐。（台南遠東香格里拉供圖）

另外，為提升整體參觀順暢度，持飯店提供的特展門票，旅客也可自行透過奇美博物館官方系統預約「快速入場時段」，進一步掌握實際參觀時間，實際入場方式仍以館方最新公告為準。

調酒師Daniel以法老特展為靈感推出「微醺尼羅河」限定調酒。（450元／杯，台南遠東香格里拉供圖）

夜晚行程同樣不無聊，台南遠東香格里拉一樓「大廳茶軒」，同步推出期間限定調酒系列「微醺尼羅河」，以古埃及文明為靈感，把白天的文化觀展延伸至夜間餐飲體驗。凡出示特展票根，即可享限定調酒9折優惠，讓旅程在微醺氛圍中畫下句點。上述住房專案從1月28日起到6月30日止。

台南遠東香格里拉飯店

地址：台南市東區大學路西段 89 號

訂房專線：06-702-8899

餐飲訂位專線：06-702-8856

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



