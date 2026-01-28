奇美博物館《埃及之王》特展 展出280件古埃及文物

聖甲蟲

奇美博物館攜手大英博物館，即日起至明年1月10日，推出埃及之王：法老特展，將展出280件大英博物館珍貴館藏，帶領民眾認識古埃及法老王權時代。

奇美博物館年度大展埃及之王：法老，即日起登場，將以王權視角為主軸，展出280件大英博物館文物，包括珠寶、陪葬品、石雕、棺木及文書信件等，館長許家彰表示，展場空間共劃分為七大面向，帶領觀眾深入拉美西斯二世、圖坦卡門等56位法老的傳奇時代。

廣告 廣告

館方更打造一個氛圍感十足的展場，揉合了尼羅河、神廟與墓室的空間意象，搭配色彩及聲光，讓民眾感受法老從統治到追求永生之路。

展覽更啟用全新「VR體驗廳」，引進沉浸式VR體驗《消失的法老》，帶領民眾穿越時空，走進古代世界七大奇景之一的古夫金字塔內部，感受完整的古埃及文明魅力。