奇美博物館「埃及之王」特展 盤點推薦必看的6件珍品

「塞提二世王權坐像」是大英博物館策展人推薦必看的4作藏品之1。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕未演先轟動的奇美博物館「埃及之王：法老」特展今天開箱，280件珍寶中，有99％首度來台，盤點其中歷史最久、體型最大，以及4個必看等共6件藏品，包含浮雕、牆面、石像、檔案文書與外交禮物等，值得推薦，民眾不要錯過。

奇美博物館「埃及之王：法老」特展登場。(記者吳俊鋒攝)

大英博物館專案策展人凱莉．艾切塔．克羅 (Kelly Accetta Crowe)推薦此次必看的4件珍寶，分別是「塞提二世王權坐像」、「未來的國王霍朗赫布及妻子雕像」、「家族檔案文書」與「阿蒙霍特普三世在位時製作的聖甲蟲」等，距今歷史都超過3千年，且各別具意義。

凱莉．艾切塔．克羅認為，塞提二世王權坐像為極少數國王坐姿、手持權杖的藏品，且在完整度上全世界罕見的，推薦這件，不在於國王或法老身分，而是那些沒有名字的無敵工匠，用他們精湛的技藝去創作，值得細看的更是膝蓋，相當生動。

「未來的國王霍朗赫布及妻子雕像」是大英博物館策展人推薦必看的4件藏品之2。(記者吳俊鋒攝)

其次是未來的國王霍朗赫布及妻子雕像，為大英博物館1839年購入，凱莉．艾切塔．克羅說，當時不知其身分，也沒有資料，後來透過考古發現，並藉由卓越工藝，才對這件文物有新的認識，接續又衍伸更多修復的故事。

「家族檔案文書」是大英博物館策展人推薦必看的4件藏品之3。(記者吳俊鋒攝)

第3件是莎草紙的家族檔案文書，該展品兩面都有書寫，其一為解夢之書，可能當時有人會向他諮詢夢境意涵，還有親手寫的詩，字跡很潦草，而書吏奎恩赫爾克佩謝夫就是以獨特的潦草筆跡聞名。

「阿蒙霍特普三世在位時期製作的聖甲蟲」，是大英博物館策展人推薦必看的4件藏品之4。(記者吳俊鋒攝)

最後則是阿蒙霍特普三世在位時製作的聖甲蟲，當時國王賜予埃及與友邦官員的禮物，用以紀念重要事件，凱莉·艾切塔·克羅指出，其實為外交訊息的布達，就像現代社群媒體的臉書貼文，與各界分享如他結婚2次、家裡整修挖了個湖泊，以及如何獵獅的英勇功績等。

「烏里倫普塔墓室的祭堂牆面」由18片石塊組合，是這次特展最大藏品。(記者吳俊鋒攝)

至於體型最大的展品為「烏里倫普塔墓室的祭堂牆面」，約4500年前，高近2.5公尺、寬逾3公尺，刻畫祭祀場景與豐盛供品，是了解古埃及對死後世界想像的重要依據。

「沙納赫特國王擊殺敵人的浮雕」，是這次特展歷史最久的藏品。(記者吳俊鋒攝)

歷史最久的是「沙納赫特國王擊殺敵人的浮雕」，刻畫這位第三王朝國王頭戴紅冠擊打敵人的圖像，做為遠征的紀念與戰勝的慶祝，也彰顯國王對當地沙漠居民的統治，時間距今約4712年。

