奇美博物館VR沉浸探險 一秒置身古埃及

奇美博物館VR體驗《消失的法老》，只要戴上VR裝置就能穿越4500年、親臨古埃及世界。（奇美博物館提供，圖片版權：excurio ）

明年除了可以在奇美博物館欣賞千年埃及文物之外，還能親自走進世界知名的「古夫金字塔」探險！館方將於明年一月二十九日起全新推出VR沉浸式體驗《消失的法老》，民眾只要戴上VR裝置，就能瞬間抵達千里之外的埃及，享受一趟穿越四千五百年的神祕冒險旅程。十一月十八日起開放線上購票，凡購票即免費贈送常設展參觀。

奇美博物館將二０二六年定為「埃及年」，透過最古老的真實文物與最先進的虛擬科技，為台灣民眾帶來最完整豐富的「一站式古埃及體驗」。除了日前公布與大英博物館攜手策劃年度特展《埃及之王：法老》，帶來台灣史上最大規模的法老文物，十八日再度宣布將與HTC VIVE Arts合作，引進由沉浸式VR探險體驗國際先驅excurio精心製作的VR節目《消失的法老》。該節目自二０二二年於巴黎首演後，已吸引全球逾二百萬人次體驗，並在法、英、美等地造成轟動，明年將是首度在台灣登場。

VR節目《消失的法老》以古代世界七大奇蹟之一的古夫金字塔為場景，透過VR裝置，帶領遊客深入吉薩高原上這座最古老、最大的宏偉建築，探索至今從未對外開放的神祕區域。體驗過程中，民眾可以進到古夫金字塔深處，抵達目前仍為禁地的王后密室，還能躍上一百四十六公尺高的金字塔頂端，三百六十度俯瞰開羅的壯麗全景；甚至能乘坐太陽船漫遊尼羅河，並親臨國王古夫（Khufu）的葬禮現場，見證古老的防腐儀式。整個過程如同置身電影故事中，臨場感十足，凡體驗過皆回味無窮。

奇美博物館表示，二０二六年將以「埃及法老」為主軸，串連展覽與沉浸式體驗，讓觀眾既能近距離欣賞真實文物的千年風采，也能透過VR親臨金字塔內部，感受古文明的震撼與魅力。凡購買VR節目即免費贈送常設展參觀。此體驗限八歲以上的民眾參與，適合家庭、年輕族群、樂齡族等各類觀眾。詳情請上官網：www.chimeimuseum.org。