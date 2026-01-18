奇美博館「埃及之王」 1/29開展

奇美博物館年度大展「埃及之王：法老」將於廿九日開展，為迎接這場跨越五千年的藝術盛宴，館方特別策劃親子主題導覽「法老探險隊」，邀大小朋友化身考古學家，共學共玩解開王室密碼，另也攜手台灣高鐵推出交通優惠聯票，打造便捷古文明之旅。奇美博物館「法老探險隊」主題導覽從二百多件文物中梳理出七大精華面向，透過任務型學習單，帶領大小朋友解碼法老的神祕符號、古埃及聖書體與王室飾品的動物意涵。

奇美博物館表示，「埃及之王：法老」展期至明年一月十日，為便利全台觀眾直達博物館，特推出「高鐵國旅聯票」專屬優惠，購買特展聯票可享高鐵八五折交通優惠。