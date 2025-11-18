奇美博「消失的法老」重建古埃及失落場景

奇美博物館將於2026年啟動「埃及年」活動，除了大型法老文物展外，也引入國際知名的沉浸式VR節目「消失的法老」（The Horizon of Khufu），以科學研究與數位技術重建4500年前的古夫金字塔內外結構，提供觀眾以虛擬實境方式探索古埃及文明。該體驗自11月18日起開放線上購票，並將於2026年1月29日正式在館內啟用。

奇美博物館攜手HTV VIVE Arts，引進VR體驗創作團隊excurio製作的內容。該節目在歐洲、美國已有亮眼迴響，累計超過200萬名觀眾體驗。體驗以古夫金字塔為核心場景，結合實地數據、學術研究與1：1比例重建技術，呈現一般遊客無法進入的空間，例如王后密室等未對外開放區域。

廣告 廣告

圖說：戴上VR裝置可俯瞰重建後的古埃及地景(圖片來源/奇美博提供）

為確保資訊與場景的科學精準度，「消失的法老」與哈佛大學吉薩考古專案合作，由埃及學者彼得．德．曼努埃里安（Peter Der Manuelian）帶領團隊參與顧問工作。研究資料、現地掃描與建築細節皆融入虛擬場景，讓觀眾在金字塔內穿行時，能看見考古領域目前掌握的最新理解。

觀眾戴上VR裝置後，可依引導行走於場域內，並透過空間定位技術看見其他參與者的虛擬身影；在劇情段落中，還能登上金字塔頂端、以360度視角俯瞰吉薩高原，也能乘太陽船穿越尼羅河、走入古夫王葬禮現場，理解古埃及文明的禮儀與信仰。

圖說：透過沉浸式環境登上金字塔高處平台，感受夕陽下的吉薩高原全景(圖片來源/奇美博提供）

奇美博物館表示，「消失的法老」將於2026年1月29日至2027年1月10日在奇美博物館全新規劃的 VR 體驗廳展出。希望藉由將真實文物展與虛擬科技並置，讓觀眾從「看展」擴展到「進入歷史」，感受古文明的空間、比例與儀式氛圍。「消失的法老」全長約45分鐘，限8歲以上體驗。

更多品觀點報導

失智友善服務！ 富邦貼「識別貼紙」、秘密客查核 台新銀設服務專員

奇美博物館再攜手大英博物館 《埃及之王：法老》280件稀世文物將登台

