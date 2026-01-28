奇美博2026埃及年啟動 引進首檔沉浸式VR體驗

記者劉昕翊／綜合報導

奇美博物館宣布2026年是「奇美埃及年」，不僅規劃年度特展《埃及之王：法老》明（29）日登場，展出千年古埃及文物，更啟用全新「VR體驗廳」，引進首檔沉浸式VR體驗《消失的法老》（The Horizon of Khufu），民眾將能穿越時空、親自走進古代世界7大奇景之一的古夫金字塔內部，透過實體文物與尖端科技的雙重體驗，感受完整的古埃及文明魅力。

因應國際博物館數位轉型趨勢，奇美博物館今年啟動全新展廳「VR體驗廳」，並與VIVE Arts合作，將法國VR探險體驗先驅Excurio的人氣作品《消失的法老》帶來臺灣，藉此呼應來自大英博物館的超級大展《埃及之王：法老》，打造虛實整合的「一站式古埃及體驗」。

《埃及之王：法老》由美國哈佛大學吉薩考古團隊（Giza Project）提供科學考據，以1：1比例精確重建金字塔，在45分鐘的探險中，觀眾將深入金字塔內部禁地、登上146公尺高的頂端俯瞰吉薩高原，甚至親臨法老葬禮現場，近距離見證神祕的防腐儀式，且不同於傳統VR，此次能讓參與者在虛擬場景中看見同行夥伴影像，實現多人共同漫遊與即時互動。

奇美博物館啟用全新「VR體驗廳」，引進首檔沉浸式VR體驗《消失的法老》。（奇美博物館提供）

奇美博物館VR體驗《消失的法老》，透過VR裝置帶領民眾深入吉薩高原，探索古夫金字塔。（excurio提供）