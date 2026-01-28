奇美埃及之王來了！搶先開箱「4必看點」別錯過法老膝蓋 周邊小物1次看

記者林昱孜／台南報導

奇美博物館攜手大英博物館匯聚280件珍貴文物29日正式登場，《三立新聞網》帶讀者搶先看。（圖／記者林昱孜攝影）

終於等到「埃及之王：法老」來了！奇美博物館攜手大英博物館匯聚280件珍貴文物，將於明（29）日正式登場，《三立新聞網》帶您搶先開箱，搶先目睹策展人凱莉．艾切塔．克羅（Kelly Accetta Crowe）4件珍寶。此外，展覽周邊商品也搶先曝光，駐館餐廳Isabati義薩芭蒂更配合展覽推出「金字塔飯、法老王西式餃」。

奇美博物館「埃及之王：法老」展覽，尚未開展就已經先引起討論。（圖／記者林昱孜攝影）

「埃及之王：法老」即將在台南舉辦為期一年的國際大展消息曝光後，立刻在網路上引起熱議，更有網友喊台南超狂，直接把大英博物館搬過來，早鳥票開賣更一度造成網頁當機。明（29）日正式開展，策展人凱莉．艾切塔．克羅率先提醒觀展者「4大必看」，但她坦言要選出來真的很難，猶如要媽媽選出哪個孩子最棒。

策展人凱莉．艾切塔．克羅挑出「4大必看」推薦給參觀展覽的民眾。（圖／記者林昱孜攝影）

展場空間劃分成七大面向，運用色彩光影、建築語彙與現代配樂，強化觀眾對古埃及法老王權世界的理解，打破傳統編年敘事、以「王權視角」為主軸，《三立新聞網》帶讀者開箱，帶您一起搶先看策展人推薦的「4大必看」。

1、塞提二世王權坐像

塞提二世王權坐像為大英博物館保存最完整的法老雕像。（圖／記者林昱孜攝影）

大英博物館保存最完整的法老雕像，塞提二世端坐在王座上，手持頂端飾有公羊頭神龕，象徵阿蒙神。凱莉．艾切塔．克羅認為，會推薦這件，不在於國王或法老的身份，而是關於無名工匠，特別要看的是膝蓋部分，可以感受到高超技藝。

策展者認為，無名工匠高超技藝，從膝蓋部分便可略知一二。（圖／記者林昱孜攝影）

2、未來的國王霍朗赫布及妻子雕像

未來的國王霍朗赫布及妻子雕像，也是展覽中必看亮點。（圖／記者林昱孜攝影）

法老霍朗赫布登基前與妻子的夫妻像。凱莉．艾切塔．克羅說，當時購入時，不知道從哪裡出土，更不曉得從何而來，經過考古學家研究、翻模後才知道，在這過程中的獲得及後續的修復，格外珍貴。

3、家族檔案文書

書吏奎恩赫爾克佩謝夫以字跡潦草聞名，正面抄錄了史上有名的卡疊石戰役。（圖／館方提供）

不完整的莎草紙，一面由字跡潦草為名的書吏奎恩赫爾克佩謝夫，抄錄了史上有名的卡疊石戰役，另一面則是另一位書吏抄錄解夢書籍的工整文字。

背面則是另一位書吏抄錄解夢書籍的工整文字。（圖／館方提供）

4、阿蒙霍特普三世在位時期製作的聖甲蟲

阿蒙霍特普三世賜予埃及與外邦官員的外交禮物。（圖／館方提供）

此為阿蒙霍特普三世賜予埃及與外邦官員的外交禮物，用以紀念重要事件。凱莉．艾切塔．克羅指出，外交訊息的布達，就像現代社群媒體的臉書貼文。

奇美博物館取得大英博物館授權，自製徽章在社群曝光後，立刻引起討論。（圖／記者林昱孜攝影）

從大英博物館跨海直送的「法老造型泰迪熊」模樣吸睛。（圖／記者林昱孜攝影）

除了展覽中280件大英博物館珍貴文物外，周邊小物也早已因為奇美博物館偷跑，引起熱烈討論。除了已經曝光、館方取得授權自製的徽章外，還有從大英博物館跨海直送來台的「法老造型泰迪熊」，可愛吸睛度爆表，預計也將引起搶購。

駐館餐廳也因應展覽，推出金字塔飯、法老王西式餃。（圖／翻攝Isabati義薩芭蒂）

2026年為奇美埃及年，除了國際大展外，全新的VR體驗廳也要一起「搞全套」，引進《消失的法老》讓民眾能夠透過虛擬場景，穿越時空置身古埃及，透過文物以及科技雙重體驗，感受古埃及文明魅力。

新的VR體驗廳也要一起「搞全套」，引進《消失的法老》提供沈浸式體驗。（圖／記者林昱孜攝影）

「埃及之王：法老」展期自2026年1月29日至2027年1月10日，民眾可於現場或官網購票，全票580元、優惠票480元、週三藝享票2,000元，詳情請上奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。



