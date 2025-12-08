奇美實業勇奪企業類國家永續發展獎 樹立石化業綠色轉型典範

奇美實業首度參獎即勇奪企業類國家永續發展獎，研發副總經理郭銘洲（右）代表出席領獎。（記者李嘉祥翻攝）

行政院國家永續發展委員會8日舉行「114年國家永續發展獎」頒獎典禮，表揚推動永續發展績效卓越的單位，其中企業類共22家企業獲獎，橫跨高科技、傳產、金融、生技、零售等多元產業；以石化業材料為本業的奇美實業，首度參獎即獲頒企業類殊榮，展現臺灣石化產業永續轉型新典範。

奇美實業表示，該公司長期深耕高性能材料領域，近年積極推動低碳轉型與循環經濟，將ESG理念融入企業核心，並以具體行動回應全球永續浪潮；在永續管理制度上導入多面向國際認證，包括ISO 37001反賄賂管理系統、ISO 46001水資源效率管理系統、SA 8000社會責任管理系統，並持續推動ISO 14001、ISO 50001、ISO 20400、ISO 27001等多元標準，全面提升企業治理與營運韌性。

奇美實業指出，公司力行減碳與循環經濟行動，自2007年起推動碳盤查，至減碳基準年2021年已累積減碳30萬噸，減幅高達30%；2023年以1.5度C標準通過SBTi科學減碳目標驗證，設定2030年範疇一加二減碳42%、範疇三減碳25%，2050年達成淨零排放，展現明確且具體的永續藍圖。

奇美實業指出，自2023年啟用全台第一座自建汽電共生廠，以天然氣取代燃煤，更能回收餘熱產生蒸汽，回饋製程使用，每年減碳12萬餘噸，落實循環經濟；同時也建置太陽能電廠，裝置容量達22MW，年發電量超過3千萬度，並規劃導入氫能，讓能源更潔淨更永續；同時也持續提升水資源利用率，自建EDR 水資源中心，將工業廢水轉化為高品質再生水，2025年起仁德再生水廠每日供應奇美8000噸再生水，透過內外部再生水雙管齊下，仁德廠區80%用水都來自再生水，每年可節省約363萬公噸自來水。

在材料創新方面，奇美推出Ecologue永續材料品牌，積極推動PCR塑料生態鏈、化學回收、生質材料等多元永續材料解決方案，2024年更以「煙道氣捕CO2製造固碳PC技術」榮獲全球百大科技研發獎，見證其碳捕捉與再利用技術的創新；除自身減碳，也實踐碳手印理念，推出低碳光阻產品與再生配向膜服務等，並舉辦交流會，協助上下游夥伴共同減碳。

奇美實業也延續創辦人許文龍先生透過貢獻實現幸福理念，藉由奇美博物館及奇美文化基金會推動藝術與社會回饋，以奇美綠能園區推廣環境永續與自然生態，長期投入公益、科普教育、藝文推廣，與地方社區共榮；同時重視多元職場與社會共融，積極推動性別平等、員工健康、友善職場，提供多元福利、健康促進措施，並自設消防隊，全方位保障同仁與承攬商安全。

奇美近年也積極參與國際永續評鑑，榮獲EcoVadis白金獎牌名列全球前1%，CDP氣候變遷問卷取得A級領先成績，RBA驗證獲白金級滿分肯定；奇美實業強調，參與評鑑與獎項不僅止於展現環境、社會、治理等面向的卓越成果，更以此為檢視與精進的契機，促使企業持續提升永續作為，未來會以「Clean & Green」願景及「A Step Up」精神持續創新、持續行動，攜手價值鏈夥伴，讓企業成為社會的正能量，一起邁向永續未來。