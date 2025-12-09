奇美實業榮獲國家永續發展獎

奇美實業獲國家永續發展獎，行政院副院長鄭麗君(左)授獎，奇美實業研發副總經理郭銘洲(右)領獎。（奇美實業提供）

記者黃文記∕仁德報導

奇美實業日前獲頒一一四年「國家永續發展獎」企業類殊榮，展現台灣石化產業在永續轉型上的新典範。「國家永續發展獎」由行政院國家永續發展委員會設立，主要表揚推動永續發展績效卓越的單位，鼓勵全民參與永續發展推動工作，落實永續發展在地化及生活化目標，實現國家永續發展願景。

一一四年「國家永續發展獎」企業類共二十二家企業獲獎，橫跨高科技、傳產、金融、生技、零售等多元產業，奇美以石化材料為本業，首度參加即能在眾多競爭者中脫穎而出，意義格外重大。奇美實業長期深耕高性能材料領域，近年積極推動低碳轉型與循環經濟，將ＥＳＧ理念融入企業核心，並以具體行動回應全球永續浪潮。

奇美在減碳與循環經濟的行動尤為突出，自二００七年起推動碳盤查，至減碳基準年二０二一年已累積減碳三十萬噸，減幅高達百分之三十；二０二三年以1.5°C標準通過SBTi科學減碳目標驗證，設定二０三０年範疇一加二減碳百分之四十二、範疇三減碳百分之二十五，二０五０年達成淨零排放，展現明確且具體的永續藍圖。

奇美二０二三年啟用全台第一座自建汽電共生廠，以天然氣取代燃煤，更能回收餘熱產生蒸汽，回饋製程使用，每年減碳十二萬餘噸，落實「循環經濟」。同時也建置太陽能電廠，裝置容量達22ＭＷ，年發電量超過三千萬度，並規劃導入氫能，讓能源更潔淨、更永續。

奇美持續提升水資源利用率，自建ＥＤＲ水資源中心，把工業廢水轉化為高品質再生水。二０二五年起，仁德再生水廠每日供應奇美八千噸再生水，透過內外部再生水雙管齊下，使仁德廠區百分之八十區的用水都來自再生水，每年可節省約三百六十三萬公噸自來水。

在材料創新方面，奇美推出Ecologue永續材料品牌，積極推動ＰＣＲ塑料生態鏈、化學回收、生質材料等多元永續材料解決方案。二０二四年更以「煙道氣捕ＣＯ２製造固碳ＰＣ技術」榮獲全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards），肯定其在碳捕捉與再利用技術的創新。除了自身減碳，也實踐碳手印理念，推出低碳光阻產品與再生配向膜服務等，並舉辦交流會，協助上下游夥伴共同減碳。