奇美提琴音樂饗宴 瓜奈里11名琴獻聲

「瓜奈里家族．超凡之音」奇美提琴音樂饗宴，集結瓜奈里家族與布雷西亞學派，共十一把頂級小提琴。（奇美博物館提供）

記者黃文記∕仁德報導

奇美博物館「提琴音樂饗宴」繼阿瑪蒂、史特拉底瓦里名琴輪番演出後，二０二六年首度以義大利克里蒙納製琴學派三大家族之一的瓜奈里為主題，集結耶穌．瓜奈里最具特色的作品「奧雷．布爾」等十一把傳奇名琴，橫跨瓜奈里家族與對其影響深遠的布雷西亞學派，從獨奏、重奏到弦樂八重奏，帶來難得一聞的名琴音色對話。音樂會將於三月二十一日、二十二日在台南與台北兩地演出，即日起開放購票。

義大利克里蒙納製琴學派三大家族中，若說史特拉底瓦里追求比例完美與音色均衡，瓜奈里家族則以自由奔放、強烈個性的聲學與美學，開啟提琴音色的另一種可能。家族第三代朱塞佩．瓜奈里．耶穌，因琴標籤上註有ＩＨＳ的字樣及十字架的圖案，故被稱為「耶穌．瓜奈里」，更有「史特拉底瓦里後最偉大製琴師」美譽，其作品音色明亮又富磁性，飽含豐沛聲量，被視為瓜奈里家族中製琴風格最為成熟的代表，更將瓜奈里家族推向製琴巔峰。

廣告 廣告

奇美博物館擁有全球最具系統性的提琴收藏，這次集結十一把傳世名琴同台演出，其中七把瓜奈里名琴完整呈現其家族製琴工藝如何在傳承中不斷突破、逐步走向成熟。最受矚目的包括家族第三代製琴大師耶穌．瓜奈里三把代表作品，其中，更以生涯最後遺作「奧雷．布爾」最為珍貴。

這場曲目規劃緊扣名琴與音樂家的歷史關係，特別挑選作曲家曾經持有名琴，演奏其創作曲目，例如：以帕格尼尼曾擁有的同名小提琴，演奏其炫技作品《女巫舞曲》；耶穌．瓜奈里最後遺作「奧雷．布爾」，曾為挪威小提琴大師奧雷．布爾所持有，因此用此琴詮釋布爾的抒情作品《孤獨時刻》。

奇美博物館首席提琴顧問鍾岱廷也將於音樂會中分享名琴故事與製琴祕辛，並由資深樂曲導聆人吳毓庭深度解析樂曲脈絡。演出陣容則邀請小提琴名家魏靖儀，攜手許軒豪、范翔硯、鄧名君、蔡士賢、林倢伃、上地彩門、楊依禕等國內優秀提琴家，以及知名鋼琴家王佩瑤。名琴、名家、名曲與專業導聆的完美結合，帶給樂迷震撼感官的音樂饗宴。