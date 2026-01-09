奇美提琴音樂饗宴 3/21、22開奏

奇美博物館「提琴音樂饗宴」繼阿瑪蒂、史特拉底瓦里名琴輪番演出後，今年首度以義大利克里蒙納製琴學派三大家族之一的瓜奈里為主題，於三月廿一、廿二日在臺南與臺北二地演出，集結耶穌·瓜奈里最具特色的作品「奧雷·布爾」等十一把傳奇名琴，橫跨瓜奈里家族與對其影響深遠的布雷西亞學派，從獨奏、重奏到弦樂八重奏，帶來難得一聞的名琴音色對話。

奇美博物館擁有全球最系統性提琴收藏，此次集結十一把傳世名琴同台演出，其中七把瓜奈里名琴完整呈現家族製琴工藝如何在傳承中不斷突破走向成熟，最受矚目的包括家族第三代製琴大師耶穌·瓜奈里三把代表作品，以生涯最後遺作「奧雷·布爾」最為珍貴；此外亦納入布雷西亞學派四把名琴，馬吉尼的大提琴稀世罕見，全球已知僅存六把，展現布雷西亞學派獨到製琴美學。

奇美博物館表示，演出曲目規劃緊扣名琴與音樂家歷史關係，特別挑選作曲家曾經持有的名琴演奏其創作曲目，由小提琴名家魏靖儀攜手許軒豪、范翔硯、上地彩門、楊依禕等多位國內優秀提琴家及知名鋼琴家王佩瑤，帶領觀眾品味瓜奈里家族音色層次演進；奇美博物館首席提琴顧問鍾岱廷也將於音樂會中分享名琴故事與製琴祕辛，並由資深樂曲導聆人吳毓庭深度解析樂曲脈絡；名琴、名家、名曲與專業導聆完美結合，帶給樂迷震撼音樂饗宴。