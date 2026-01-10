奇美超能AI電視 體驗智慧居家

消費者選購液晶顯示器已不再只是關注尺寸與解析度，而是更在意影像的明暗層次與色彩、環繞音效與沉浸感、操作體驗是否能貼近日常使用需求。奇美家電推出「奇美超能AI 迎新好禮嗨」活動，旗下多款液晶顯示器，具備AI技術的智慧影音表現，以及多元尺寸與高性價比配置，讓家庭在年終換機時，能更輕鬆找到適合的液晶顯示器。即日起至3月31日止，凡購買指定機種並完成官網活動登錄，即可獲得超值實用好禮。

奇美家電大4K Mini QLED顯示器「UM20系列」以「超能AI」為核心，將AI智慧運算導入影像優化、音場調校與歡唱K歌功能，帶來更令人驚豔的觀影體驗。UM20系列搭載「AI卡拉OK模式」，只要輕鬆在YouTube或YouTube Music選擇MV或歌曲，按下遙控器麥克風鍵，即可進入歡唱模式，不再需要傳統伴唱機。

奇美家電大4K顯示器「G3系列」以實用導向的4K畫質與紮實規格為核心，滿足家庭日常觀影、追劇與娛樂需求，成為年終汰舊換新時兼顧畫質與功能的安心選擇。