奇美醫感恩26載大愛接力 192例器捐生命奇蹟

奇美醫院在「愛、傳承、生命」器官捐贈感恩追思會中，邀請捐贈者家屬、受贈者及醫療團隊共同以希望燭燈，為捐贈者點亮祝福之光。（奇美醫院提供）

記者汪惠松／台南報導

奇美醫院自88年完成首例器官捐贈移植手術迄今邁入第26年，共計完成192例器官及組織捐贈案例，讓無數生命得以延續。在溫馨「愛、傳承、生命」器官捐贈感恩追思會中，邀請捐贈者家屬、受贈者及醫療團隊共約120人出席，手持希望燭燈為捐贈者點亮祝福之光。

感恩追思活動由奇美醫院副院長郭行道、移植醫學科主任孫定平、佳里奇美醫院長田宇峯、器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲等人共同參與，表達對捐贈者與其家屬的深切感謝。

郭行道引述聖經「一粒麥子如果不落在地裡死去，它仍然是一粒；如果死了，就結出很多子粒來」。藉此共同緬懷捐贈者的無私大愛，見證生命得以續航的感動瞬間，並期望藉此活動，持續推廣器官捐贈理念，讓愛跨越病痛與界線，在世界每一個角落綻放希望。

其中，沙畫影片《沙光流影》呈現許多捐贈者與家屬的故事縮影。孫定平指出，影片主角「阿善」捐贈2個腎臟，是位勤奮顧家、樂於助人的好丈夫，雖然他未曾正式簽署器捐同意書，但家人想起他生前「總把別人的需要放在心上」的為人，在哀慟中仍選擇完成阿善「即使沒說出口，但一定會做」的器捐心願。沙畫光影流動，象徵大愛如生命樹般延續。

田宇峯代表醫院，致贈創辦人許文龍親手創作的「桂冠小天使雕像」予捐贈者家屬代表施蘇楓。她提及其兒子從事高空作業，有感於工作危險性，很早就與同事討論未來若發生事故願意器官捐贈，但未曾告訴家人。當兒子不幸發生意外，同事探病時才得知這份「無言的約定」，雖然心痛不捨，最終仍決定成全兒子遺願，共計捐贈1心、1肝、2腎、1肺、血管。

田宇峯期望透過器捐感恩追思會，讓社會大眾見證器捐的偉大與意義，每一個選擇捐贈的決定都是一個愛的奇蹟，讓生命得以永續。