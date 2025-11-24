奇美醫攜手思科簽署戰略合作 共推AI智慧醫療發展

奇美醫院與全球網路及安全領導品牌思科簽署ＡＩ戰略合作，共同推動台灣ＡＩ智慧醫療發展。 （記者汪惠松攝）

記者汪惠松／台南報導

奇美醫院24日攜手全球網路及安全領導品牌思科（Cisco）舉辦「智慧醫療ＡＩ戰略合作」啟動儀式，透過地端ＡＩ運算與整合式資安防護加速疾病預測、個人化照護與營運效率導入ＡＩ技術提升醫療品質與效率，共同推動台灣智慧醫療普及化。

此次合作中，奇美醫院開發「DELISH食樂支援平台」，為中風病人提供ＡＩ驅動的個人化照護，並導入思科Cisco AI Pods解決方案，確保敏感醫療數據在院內完成ＡＩ模型訓練與推理，大幅提升運算效率並從根本確保資訊安全與病人隱私。

廣告 廣告

腦中風是台灣造成失能與死亡主因之1，每年約有3萬人會發生第1次中風，超過26萬的存活者常面臨吞嚥困難、肢體無力、認知障礙、情緒低落等挑戰，影響生活品質。為此，奇美醫腦中風中心團隊率先開發「DELISH食樂支援平台」，結合生成式ＡＩ與臨床資料分析產出中風病人個別化的吞嚥風險預測、飲食菜單建議及訓練計畫。

奇美腦中風中心主任謝孟倉指出，奇美醫結合ＡＩ打造DELISH食樂支援平台，整合病歷、檢驗影像與生理訊號等多模態資料，讓ＡＩ如同病人的「個人化營養師和復健教練」，精準分析風險與分級，進而產出最適合病人的專屬方案。該平台更強調「不中斷的連續性照護」，讓病人出院後仍可持續追蹤與提供指引，為病人打造從住院到居家的智慧健康生態系。

林宏榮院長表示，面對高齡化社會來襲，中風照護勢必走向精準化與在地化發展。奇美醫DELISH食樂支援平台不僅展現智慧醫療領域實力，更直接改善中風病人預後、降低家庭與醫療的雙向負擔。

思科亞太區總監Clarence Barboza表示，非常榮幸能來到台灣見證奇美醫院與思科攜手推動這項充滿意義的ＡＩ醫療戰略合作。台灣擁有世界級的醫療產業與創新量能，這次雙方合作展現ＡＩ在個人化照護上的巨大潛力，也為台灣ＡＩ智慧醫療發展開創相當成功的案例。