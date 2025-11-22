奇美醫療體系台灣當代人物論壇 產官學齊聚探討永續

奇美醫療體系3院區攜手人物誌舉辦2025年「台灣當代人物論壇」，內容緊扣醫療、科技等層面，產官學界齊聚透過跨領域觀點希望能激盪出新火花。（奇美醫院提供）

記者汪惠松／台南報導

由奇美醫療體系3院區攜手人物誌舉辦2025年「台灣當代人物論壇」，以「智慧醫療大未來」、「護理與地方創生的共融」、「永續企盼」3大主題，邀請產官學界齊聚，透過跨領域觀點激盪出新火花，希望能激發全民共鳴與思考。

奇美醫院教學部長廖家德指出，台灣當代人物論壇今年首度移師府城舉辦，內容緊扣民眾日常，延伸至文化、醫療、科技與社會責任等層面。產官學界菁英齊聚一堂。不僅有政府高層就全民健康政策、智慧科技發展分享真知灼見，也有企業領袖暢談在地經濟與永續發展願景，從企業經營與在地創新的角度出發，探討社會責任與永續經營實踐。

論壇圍繞人與城市、醫療與未來、地方與生活的嶄新連結，強調以「人」為核心的思維，關注科技如何改善生活品質？社區如何因創生而重現活力？及在永續理念下各領域如何共創未來？

論壇除系列主題演講座談，奇美醫療體系永康、柳營、佳里院區也同步規劃多元活動，滿足不同社群參與需求，包括ＰＧＹ醫師說明會、ＩＰＰ跨專業合作工作坊：說明會也透過情境模擬與經驗交流，強化團隊溝通與病人安全意識，落實以病人為中心的照護模式，也突顯奇美在醫療品質與創新上的持續耕耘。

醫學人文與ＡＭＥＥ分享沙龍，由奇美醫院跨領域教育團隊主講，融合醫學人文關懷與國際醫學教育經驗的輕鬆座談。講者分享今年參與全球醫學教育年會（ＡＭＥＥ）取得的新知，及臨床現場感人的人文故事，帶領大眾從人性角度認識醫療，體會醫者仁心背後的溫度。

奇美醫院長林宏榮表示，「奇美月就是我們實踐『無牆醫院』的具體行動，將專業知識帶出醫院，讓藝術與人文走進照護」。透過打造學習型照護聯盟，奇美與社區共同創造群體健康價值，讓醫療照護服務無遠弗屆，實現「深耕台南、健康台灣」的願景。