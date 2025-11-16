奇美醫療體系國際研討會 響應世界抗生素週 (圖)

其他人也在看
無印良品爆資安危機！網路商店全面停擺 母公司證實：疑有顧客資料外洩
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導日本品牌無印良品（MUJI）傳出重大資安事件。母公司良品計畫昨（14）日證實，其官方「無印良品網路商店」可能發生顧客...FTNN新聞網 ・ 1 天前
南臺科大主辦知識經濟與全球化管理國際研討會 八國學者共議知識經濟與AI趨勢
南臺科技大學商管學院主辦的「2025第廿一屆知識經濟與全球化管理國際研討會（KEGM）」吸引300多位國內外學術菁英參與，為南部地區難得一見的商管領域學術盛會，其中還有多位國際姊妹校代表，包括法國巴黎第十二大學DominiqueMaillard教授、德國康斯坦茲應用科學大學ChristopherPassler教授、日本中央大學中村潤教授、印尼克拉巴特大學ElvisSumanti教授、越南胡志明市經濟大學HoXuanHuong教授、日本白鷗大學高橋浩夫榮譽教授，以及正簽署姊妹校的墨西哥蒙特雷大學JulianNevarezMontes教授等，齊聚探討全球供應鏈議題，凸顯研討會高度國際化。此次研討會採公開徵稿方式，經過嚴謹篩選，共39篇優秀論文受邀發表；為期二天的議程中，研討主 ...台灣新生報 ・ 14 小時前
首屆總統盃街舞大賽 賴總統頒獎孫振 (圖)
「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」16日晚間在凱達格蘭大道舉行頒獎典禮，總統賴清德（右2）親自頒發獎座給霹靂舞好手孫振（左2）團隊。中央社 ・ 12 小時前
風災毀產量！ 帝王芭樂每公斤百元 貴到快買不下去
台北市 / 綜合報導 又脆又甜的芭樂，不少民眾喜愛，但最近它價錢上漲，卻讓人很有感。以16日農產品批發市場的 平均價 來看，帝王芭樂每公斤 達 百元，紅心芭樂也超過93元，較之前成長不少。果農就說，受到7月颱風等天災影響，結果都被打落，損失一半以上，量少，就反應在價格上 。至於產量何時會再增加，果農預估可能會落在農曆年前 。攤位上左挑右選，打包裝袋拎回家，脆甜的芭樂是不少民眾的愛，但近期想吃可能得多掏點錢，記者VS.民眾說：「(最近有覺得什麼水果比較貴嗎)，水果，芭樂，(一斤)69元也有人在賣啊，(這樣買得下去嗎)，就是買不下去，我才買那個，我在山上買梨子。」民眾說：「(之前)大部分都是四十幾塊，漲到現在一百多都有，我喜歡吃芭樂，就還是會買，買少一點。」以農產品批發市場交易行情站，台北市第一果菜批發市場的資料來看，16日珍珠芭樂平均價每公斤87.4元，紅心芭樂平均價每公斤93.2元，帝王芭樂最貴平均價每公斤要百元，芭樂漲價傷民眾荷包，部分市場攤商也很有感，市場攤商說：「(是不是不管什麼品種)，都很貴，(進貨量)差好幾倍，以前都二三十箱，現在都是個位數，老實說要多也沒有，成本很高。」果農就說台灣全年都有芭樂，現在產量會這麼少，還是和天災有關。彰化社頭果農蕭稟瀚說：「是因為7，8月那個時候的天氣不穩定，豪雨，颱風，或者是午後雷陣雨，就是很多不利於當時開花授粉的因素，(當時)開花的果實它不見了，(預估)農曆年那個時候就會有一波比較多的產量，那接下來，12月，1月產量是不會這麼多，但也不至於到11月這麼誇張。」產量大減帶動芭樂價格波動，消費者想用甜甜價，吃到清甜芭樂可能還得再等等。 原始連結華視影音 ・ 13 小時前
起身視線模糊非中風！缺水和藥物是「姿態性低血壓」主因
一名女子最近從床上或椅子上起身時，眼前會一片漆黑，甚至差點因暈眩而跌倒，讓她擔心可能是中風前兆。林軒任醫師指出，這種情況很可能是「姿態性低血壓」所致。中天新聞網 ・ 20 小時前
俄港口遭襲暫停出口，兩大期油上週急彈逾2%，俄油制裁與供應風險齊升
【財訊快報／陳孟朔】受俄羅斯黑海港口新一輪襲擊衝擊，國際油價上週五急彈逾2%，助週線現三週首紅。布蘭特1月期油收漲2.2%，每桶報64.39美元；紐約12月期油收漲2.4%，至每桶60.09美元。過去一週，布蘭特漲約1.2%，紐約期油小漲0.6%，同為三週首紅，在需求疑慮未散之際，供給端意外再度主導價格走勢。俄羅斯能源樞紐新羅西斯克港(Novorossiisk)遭烏軍無人機攻擊後暫停原油出口，當地油庫、停泊船舶及住宅樓宇受損，官方稱至少有船員受傷。市場估算，該港口原油出口量約每日220萬桶，占全球供給約2%，俄國油管壟斷企業Transneft亦暫停向該港輸油。分析師指出，近期針對俄方能源設施的攻擊「密度與強度都在上升」，一旦造成持久性破壞，對實際供應的衝擊將遠大於短線情緒面。烏克蘭方面則稱，已在同一日額外打擊俄羅斯薩拉托夫州一家煉油廠及附近恩格斯地區的油品儲備設施。投資人一邊評估這些攻擊對俄油外運的長期影響，一邊緊盯西方新一輪制裁如何改變俄油貿易流向。美國對俄國能源巨頭Lukoil與Rosneft訂下11月21日後禁運期限，意味著以兩家公司供應為主的原油交易將面臨更嚴格限制。在制裁壓力財訊快報 ・ 2 小時前
超驚悚！女學生運動會被弓箭「射穿臉部」 校方冷血一幕遭砲轟
中國近日發生一起校園驚悚意外，一名女學生在運動會開幕式射箭表演中，遭箭射中臉部，場面觸目驚心，校方事後回應，該名受傷學生送醫後目前狀況穩定。不過，有目擊者稱表演者技術極差，「20箭只中2箭」，甚至把弓箭「直接射向人群」，學校領導態度更是冷漠，一副事不關己的樣子，引起大批網友撻伐。鏡報 ・ 18 小時前
賴總統頒發總統盃街舞大賽獎盃 (圖)
「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」全國決賽16日在凱達格蘭大道登場，各組賽事持續直至入夜，總統賴清德（右）晚間出席頒獎典禮表揚獲獎團體。中央社 ・ 12 小時前
11/16 雲豹開季霸氣五連勝 克羅馬、高錦瑋雙核心耀眼｜凱基證券運動Studio｜【FIBA世界盃籃球亞洲區資格賽】看緯來 !
▶️【加入會員按鈕】 https://www.youtube.com/channel/UC3P83RUWwKbZ4bkhNti4ZuQ/join ---------------------------------------------------------------------------- 【YouTube會員賽事直播權益】 🌟IOS系統會被收取額外手續費🌟 加入「緯來NBA會員」NT 100會員🌟含以上 🏀 2025-26 NBA 例行賽 台灣獨家播出 (VOD 7 天) 🏀 2025-26 東亞超級聯賽 加入「緯來全賽事會員」NT 250會員🌟含以上 🏎 2025 ＷRC 世界拉力錦標賽 🏍2025 MotoGP 世界摩托車錦標賽 🏍2025 WorldSBK 世界超級機車錦標賽 🏍2025 Supercars 超級房車錦標賽 加入「緯來VIP」NT 4800會員🌟 🏀 轉播賽事通通有 🏀 專屬福利 ⚠ 特別提醒 Special Notice 🔺加入該等級後，會員同時享有所有較低等級之福利。 Upon joining this tier, members are also entitled to all benefits of lower tiers. 🔺部分比賽因版權限制，僅限台灣觀看。 Due to copyright restrictions, some games are exclusively available in Taiwan. 🔺NBA 因版權限制，賽事回放僅限 7 天。 Due to copyright restrictions, NBA game replays are available for 7 days only. 🔺建議使用電腦版或網頁版加入會員，避免遭手機系統收取額外手續費。 It is recommended to join via the desktop or web version to avoid additional fees charged by mobile systems. ---------------------------------------------------------------------------- 追蹤 訂閱 緯來體育台相關平台讓你體育消息不間斷 更多好康有趣的都在這 ! ✎緯來體育台Instagram【https://www.instagram.com/vlsports_official/】 ✎緯來體育台官方粉絲團【https://www.facebook.com/vlsports 】 ✎緯來體育台LINE官方帳號【https://goo.gl/bb7hsc 】緯來體育台 ・ 12 小時前
升格二寶家庭！李運慶曝大女兒「倒退期」情緒波動大 無奈求助
藝人李運慶與洪詩2023年結婚後，育有大女兒「哺哺」，在今年10月初又喜迎二女兒「那那」，一家四口幸福滿滿。然而隨著二寶出生，家中氣氛也悄悄出現變化，李運慶近日坦言，大女兒哺哺正處於典型的「倒退期」，情緒不穩、依賴行為增加，讓新手二寶爸忍不住上網誠心求教育兒方法。中時新聞網 ・ 12 小時前
普發1萬點火 義大開發：周年慶營收有望創紀錄
王莫昀／台北報導中時財經即時 ・ 12 小時前
2025經部電資國際夥伴績優廠商頒獎 攜手共創AI新價值
「二○二五經濟部電子資訊國際夥伴績優廠商頒獎典禮」（IPOAwardsCeremony）日前於臺北舉行，由經濟部長龔明鑫親頒技術加值夥伴獎等七大獎項予AMD等二十家國際大廠，表彰國際夥伴協助臺灣產業發展尖端技術、擴大投資臺灣，提升臺灣全球供應鏈戰略地位的傑出貢獻。獲獎廠商將可享有研發測試自用商品免驗通關、外國人才來臺條件放寬等多項獎勵措施。（見圖，經濟部提供）龔明鑫致詞時指出，臺灣資通訊產品與電子零組件出口額自二○一七年的一千四百多億美元，在今年底有望突破四千八百億美元，成長逾三倍；若以資通訊產品來看，更從約三百四十億美元成長至近二千五百億美元，八年間成長近七倍。儘管全球歷經美中貿易戰與新冠疫情衝擊，臺灣供應鏈仍展現強韌，與全球夥伴共同維持科技產品穩定供應，為世界貢獻關鍵 ...台灣新生報 ・ 15 小時前
龍山寺「千元換個資」逮到主使者！稱：為賺彩金
龍山寺「千元換個資」逮到主使者！稱：為賺彩金EBC東森新聞 ・ 13 小時前
金融三業 對陸曝險續下探
金融三業對陸曝險再降，已跌破8字頭大關。金管會統計，截至2025年9月底統計，金融三業（銀行、保險與證期投信）對陸曝險已降到7,876.75億元、年減18.73％，其中，證券期貨投信對陸曝險創近三年新低，銀行、保險業對陸曝險更創下史上新低。工商時報 ・ 5 小時前
立院明邀卓揆報告堰塞湖特別預算
記者康子仁∕台北報導 行政院會十三日通過花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案，歲出編…中華日報 ・ 11 小時前
肌少症不只會跌倒！醫師揭高齡者骨折後一年死亡率達3成
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌肌少症是高齡族群的隱形殺手，不僅造成行動遲緩，更大幅提高跌倒與骨折風險。研究顯示，70歲後肌肉量每年下降1～2%，肌力甚至流失3～4%，若合併骨質疏鬆，髖關節骨折後一年內死亡率可高達30%。預防關鍵在於「肌肉與骨骼雙管齊下」：定期重量與平衡訓練、充足蛋白質與維生素D攝取，並檢視居家安全。從中年開始維持肌力與骨密度，才能遠離跌倒風險，延緩老化、守護行動力。隨著人口老化，肌少症已經成為全球高齡族群健康的隱形殺手。它不只是行動遲緩的問題，更與跌倒風險增加、骨折甚至死亡率上升息息相關。根據流行病學研究，70 歲之後肌肉量與肌力的流失速度明顯加快，每年可能下降 1%～2%，肌力則下降更快，可達 3%～4%。若再合併骨質疏鬆，跌倒後骨折的機率大幅上升，其中髖關節骨折患者一年內死亡率可高達 20%～30%，對生活品質與壽命都造成重大威脅。什麼是肌少症？世界衛生組織（WHO）將肌少症定義為與年齡相關的骨骼肌質量與肌力減少，並伴隨身體機能下降。臨床診斷通常依據三個要素：肌肉量測量（DXA 或生物電阻抗分析 BIA）肌力評估（握力測試）身體功能測試（行走速度）肌少KingNet 國家網路醫藥 ・ 20 小時前
多囊性卵巢症候群 不孕主因
多囊性卵巢症候群為常見內分泌及代謝異常疾病，主要影響生育年齡女性，盛行率約為女性人口百分之六至十五。國泰醫院婦女醫學部醫師蔡亞倫表示，多囊性卵巢症候群是女性不孕主要原因之一，其特徵之一為排卵異常或沒有排卵，以致受孕機會大幅降低。此外，符合三項當中任二項，代表罹患多囊性卵巢症候群。蔡亞倫指出，根據鹿特丹診斷標準，只要符合以下三項當中任兩項，就可診斷為多囊性卵巢症候群，第一，排卵異常，比如月經週期不規律、經常性無排卵或罕見排卵。第二，高雄激素表現，比如血中雄性激素（如睪固酮）濃度升高，或出現如多毛、痤瘡、雄性禿等臨床表徵。第三，多囊性卵巢影像，經由超音波發現卵巢中有多個小卵泡（通常超過十二個以上），排列像「珍珠項鍊」狀。蔡亞倫醫師進一步指出，多囊性卵巢症候群確切成因尚未完全明 ...台灣新生報 ・ 13 小時前
打擊非法移民 北卡羅來納州展開突襲行動
美國國土安全部表示，聯邦機構15日在北卡羅來納州夏洛特市的銀行業重鎮進行突擊搜查，以擴大對美國南部非法移民的打擊力道。中時財經即時 ・ 16 小時前
滑輪》台灣國際滑輪溜冰賽事落幕 「滑輪女王」楊合貞首度率潛培隊展現無畏的精神
2025台灣國際滑輪溜冰公開賽今(16日) 於台南市永大溜冰場進行最後一天賽程，國小組2000公尺接力和其他組的3000公尺接力賽，在競爭最激烈的大專社會男女組冠軍都被屏東包辦，展現屏東花豹突出的整體實力，而這次賽事也做為2025潛培代表隊的驗收，去年剛退役、初次擔任潛培國家隊教練的「滑輪女王」楊合貞對這批潛培選手的表現也相當滿意，「最滿意他們不懼於向大哥哥、大姐姐挑戰的膽識！」台灣國際滑輪溜冰公開賽今只進行最後的2000、3000公尺接力賽，主要在測試各隊的平均整體實力，在競爭最激烈的大專社會男、女子組3000公尺接力賽中，屏東花豹再度整體實力，女子組屏東縣體育會溜冰委員會隊伍，以4分32秒331奪冠，在大專男子組屏東兩支隊伍更是包辦前二，國立屏東大學4分09秒619金牌、屏東縣體育會溜冰委員會4分09秒695銀牌，整體實力都優於台灣各縣市。「謝謝學長們的幫忙，才讓我們可以順利摘金！」奪下大專社會男子組3000公尺接力賽金牌的第三棒蔡承哲透露，屏東滑輪溜冰都出於花豹俱樂部，目前俱樂部人數大約在100名左右，而且平常都集中在潮州運動公園的屏東國際滑輪溜放場訓練，他說：「目前屏東已經建立麗台運動報 ・ 13 小時前
新加坡國寶級藝術家黃意會臺中開展紀念摯友三毛
新加坡國寶級藝術家黃意會以深厚筆觸追憶女作家三毛，推出《不要告別－三毛與我的臺灣印記》個展，即日起至12月7日在臺中市葫蘆墩文化中心登場。展覽主題取自三毛作詞、李泰祥作曲的經典民歌〈不要告別〉，象徵封國立教育廣播電台 ・ 3 小時前