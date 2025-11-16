奇美醫療體系國際研討會 響應世界抗生素週 (圖)

台北市 / 綜合報導 又脆又甜的芭樂，不少民眾喜愛，但最近它價錢上漲，卻讓人很有感。以16日農產品批發市場的 平均價 來看，帝王芭樂每公斤 達 百元，紅心芭樂也超過93元，較之前成長不少。果農就說，受到7月颱風等天災影響，結果都被打落，損失一半以上，量少，就反應在價格上 。至於產量何時會再增加，果農預估可能會落在農曆年前 。攤位上左挑右選，打包裝袋拎回家，脆甜的芭樂是不少民眾的愛，但近期想吃可能得多掏點錢，記者VS.民眾說：「(最近有覺得什麼水果比較貴嗎)，水果，芭樂，(一斤)69元也有人在賣啊，(這樣買得下去嗎)，就是買不下去，我才買那個，我在山上買梨子。」民眾說：「(之前)大部分都是四十幾塊，漲到現在一百多都有，我喜歡吃芭樂，就還是會買，買少一點。」以農產品批發市場交易行情站，台北市第一果菜批發市場的資料來看，16日珍珠芭樂平均價每公斤87.4元，紅心芭樂平均價每公斤93.2元，帝王芭樂最貴平均價每公斤要百元，芭樂漲價傷民眾荷包，部分市場攤商也很有感，市場攤商說：「(是不是不管什麼品種)，都很貴，(進貨量)差好幾倍，以前都二三十箱，現在都是個位數，老實說要多也沒有，成本很高。」果農就說台灣全年都有芭樂，現在產量會這麼少，還是和天災有關。彰化社頭果農蕭稟瀚說：「是因為7，8月那個時候的天氣不穩定，豪雨，颱風，或者是午後雷陣雨，就是很多不利於當時開花授粉的因素，(當時)開花的果實它不見了，(預估)農曆年那個時候就會有一波比較多的產量，那接下來，12月，1月產量是不會這麼多，但也不至於到11月這麼誇張。」產量大減帶動芭樂價格波動，消費者想用甜甜價，吃到清甜芭樂可能還得再等等。 原始連結

