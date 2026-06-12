奇美醫院中西醫整合照護 助腦動脈瘤破裂患者恢復生活品質

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記者王勇智／臺南報導

突如其來的「雷擊般劇烈頭痛」千萬別輕忽，這可能是腦中的不定時炸彈破裂了！自發性蜘蛛網膜下腔出血(SAH)屬於出血性中風，其中約80至90%是由「腦動脈瘤破裂」引起，不僅發病急、死亡率高，更有近5分之1的病人在到院前就已死亡。奇美醫院推動「中西醫整合照護模式」，由西醫神經外科第一時間進行手術搶救生命，並在術後結合世界衛生組織(WHO)認可的「中醫針灸」進行早期介入，透過針灸刺激大腦神經保護與修復、重塑神經網絡，可望提升病人神經功能恢復與生活品質。

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腦動脈瘤就像腦血管壁上逐漸膨出的薄弱氣球，其中最常見的囊狀動脈瘤，是位於腦底部的蜘蛛膜下腔動脈動脈退化而形成的囊狀擴張，組織學上最常發現是動脈肌肉層中膜變薄導致結構缺陷，造成動脈管壁脆弱。奇美醫院中醫部主治醫師陳豪君說明，當血流壓力超過血管壁承受能力，就可能瞬間破裂，使血液大量流入蜘蛛網膜下腔，引發顱內壓急速上升、腦水腫、急性缺血性腦損傷，甚至昏迷。統計顯示，平均發病年齡約55歲，女性發生率約為男性1.6倍，而大部分未破裂動脈瘤幾乎沒有症狀，因此容易被忽略，或在動脈瘤變大後產生神經壓迫症狀（如複視、眼瞼下垂…等）才發現其存在。

陳豪君指出，動脈瘤破裂最典型症狀就是突然出現劇烈頭痛，病人常形容像「被雷打到」或「人生最痛的一次頭痛」，並可能伴隨頭暈、嘔吐、畏光、肩頸僵硬、抽搐、意識混亂甚至昏迷。由於發病後24小時內存在再出血高風險，因此診斷與治療必須分秒必爭。臨床上會透過電腦斷層血管攝影(CTA)評估血管狀況，並以數位減像血管攝影(DSA)確認動脈瘤位置與型態，再依動脈瘤的大小、型態、位置與病況安排血管內彈簧圈栓塞術或開顱夾閉手術，降低再次破裂出血風險。術後需注意血壓的控制，水腦的患者有可能需要以手術放置引流管的方式來進行治療。

陳豪君進一步說明，近年中西醫整合照護逐漸受到重視，世界衛生組織(WHO)已將針灸列為中風輔助治療方式之一。研究指出，針灸可能透過刺激神經滋養因子及神經生長因子分泌促進腦部神經可塑性、增加腦區血流、調節神經傳導物質及發炎介質表現、抑制腦部缺血區域細胞自戕、促進中風後受損的長期增益作用及記憶，例如：針刺「百會穴」能增加腦區域的供血流量；針刺「足三里穴」能抗發炎、抑制神經元凋亡並改善微循環；針刺「陽陵泉穴」則可在功能性磁振造影看見腦部活化，推測可加強腦部運動區及感覺運動區網路增加運動認知連結等，有效改善中風後的肢體障礙、失語與認知失調等後遺症，亦呼應健康臺灣深耕計畫中強調之整合照護與功能恢復目標。針對腦中風病人，目前健保亦提供住院中醫輔助醫療與出院後中醫門診照護計畫，讓病人能持續接受整合式中醫治療。

陳豪君提醒，腦動脈瘤破裂的危險因子包括抽菸、三高（高血壓、高血糖、高血脂）、酗酒、長期熬夜與壓力、多囊性腎病、以及家族中有兩位以上動脈瘤病史者都是高危險族群。預防勝於治療，高風險族群應養成規律作息、健康飲食、控制三高、戒菸戒酒；由於動脈瘤平時沒症狀，建議年齡超過45歲或有家族病史者，至少安排一次頭頸部核磁共振(MRI)檢查，及早揪出潛藏危機、提早因應。

奇美醫院中醫部主治醫師陳豪君提醒，腦動脈瘤破裂的危險因子包括抽菸、三高（高血壓、高血糖、高血脂）、酗酒、長期熬夜與壓力、多囊性腎病、以及家族中有兩位以上動脈瘤病史者都是高危險族群。（奇美醫院提供）